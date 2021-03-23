更換F-5彈射椅慢半拍 林郁方批：飛官性命不如鳳梨
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-23 12:42:56｜2021-03-23 12:55:43
台東志航空軍基地2架F-5E戰機昨（22）日下午執行訓練任務時，疑似發生擦撞，導致2架F-5E戰機墜海，僅管飛行員都啟動彈射椅跳傘逃生，但是仍造成1死、1失蹤。針對接連傳出F-5E戰機飛安事故，前立委林郁方批，更換彈射椅慢半拍，飛官性命不如鳳梨。
林郁方在臉書表示，兩架戰機擦撞是事實，然而擦撞卻未必會致死！檢察官初步研判羅尚樺中尉因為「戰機彈射，導致頭部外傷，顱內出血，終因中樞神經休克而死亡」。去年10月29日，另一位檢察官在鑑定F-5E飛行員朱冠甍上尉的死因時，用字不是完全一樣嗎？他向三軍統帥蔡英文質疑，如果這次禍因還是彈射椅的話，誰該負責？林郁方指出，去年朱冠甍上尉的死因已被判定是舊式彈射椅性能不佳，空軍為什麼不緊急採購新品？「新的彈射椅完成汰舊換新前，F-5戰機為何不先停飛？對空軍而言，有什麼比飛行員的命更寶貴的嗎？」空軍參謀長黃志偉昨日在記者會表示，為提升F-5戰機逃生安全性，已採購馬丁貝克公司生產的MK16先進彈射椅，預計今年底或明年初可以交貨。對此，林郁方質疑，為何農委会有辦法在幾天內就撥款十億，補助鳳梨外銷，國防部卻不能動用預備金立刻採購新型彈射椅？「在這個國家，這麼多F-5飛行員的生命還不如一顆鳳梨是嗎？」