人人搶合作韓國瑜　王淺秋申明：他唯一支持趙少康

國民黨主席選戰煙硝味漸濃，在前新北市長朱立倫證實與前高雄市長韓國瑜多次見面後，「朱韓結盟」傳言甚囂塵上，但韓國瑜前幕僚、王淺秋今（23）日於中廣主持的廣播節目上強調，韓國瑜唯一的選擇就是支持中廣董事長趙少康。

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面對國民黨主席選舉細節，若仍有一年黨權限制，恐使得趙少康無法參選，且現在傳出國民黨中常委多傾向仍會訂有一年黨權限制情況下，趙少康直接向國民黨中常會、中常委開砲，怒批中常委搞壞國民黨形象。

對此，王淺秋今也透露，趙少康是非常直白的政治人物，就她自己所知，韓國瑜先前推薦趙少康參選國民黨主席後， 曾賣力發揮影響力，替趙少康跟一些國民黨中常委溝通、遊說，希望中常委在中常會上支持趙少康參選，當時還邀請趙少康一起拜會中常委，但趙少康拒絕。

王淺秋也提到，現在國民黨關心的只是黨主席選舉是誰跟誰合，放出來的消息是，朱立倫聽說要跟韓國瑜結盟，誰又要跟誰結盟、韓國瑜是不是自己要出來選等，但其實韓國瑜已經講的非常清楚，既然已經推薦趙少康出來參選，當然要支持到最後為止。

王淺秋強調，一定要到國民黨中常會到一個階段，確認趙少康是不是可以參選，韓國瑜當然不可能在中間過程思考是不是自己要參選，這也是很不厚道的、不講道義的，所以現在韓國瑜唯一的選擇就是支持趙少康。