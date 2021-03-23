先拆燃煤！盧秀燕：支持中火機組汰舊換新
記者張志康/綜合報導
2021-03-23 13:12:19
台中市長盧秀燕今（23）日上午出席市政會議時指出，支持台中火力發電廠以燃氣機組汰換舊有的燃煤機組，但若要新增2部燃氣機組，中火就應拆除4部老舊燃煤機組。
盧秀燕在市政會議中表示，桃園藻礁公投引起全國民眾關心國家能源議題，總統蔡英文20日到台中市出席活動時，提及希望中火能以燃氣機組換燃煤機組，對此，她代表台中市政府表示歡迎立場，也強烈呼籲中火發電機組必須汰舊換新。盧秀燕指出，台中市擁有全國最大的火力發電廠，目前共10部燃煤機組，長期提供全國民眾用電，台中市民受害最深，因為中火使用老舊機組燒煤，造成嚴重空污。盧秀燕認為，1部燃氣機組的發電效率大於2部燃煤機組，台電若要增加2部燃氣機組，就務必拆除4部燃煤機組，如此一來，發電量沒有減少反倒增加，中火發電量可達590萬瓩，相較原本10部燃煤機組發電550萬瓩更多，不僅國家發電量增加，台中空污也可獲改善，兩全其美。台中市環保局也表示，中火是台中市最大的固定污染源，在市府強力管制下，中火生煤使用量已由106年的1772萬噸，逐年減少至109年1229萬噸，創歷年最低紀錄。對照空氣品質，環保局指出，台中市PM2.5年平均值從106年20.2微克/立方公尺降至109年15.4微克/立方公尺，顯示中火生煤使用量愈低，對台中市空氣品質愈有助益。