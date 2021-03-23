NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

先拆燃煤！盧秀燕：支持中火機組汰舊換新

記者張志康/綜合報導

2021-03-23 13:12:19

台中地下管線漏水率六都最高　盧籲台水加速管線汰換
▲台中市長盧秀燕表示，支持中火以燃氣機組汰換燃煤機組。（圖／NOWnews資料照，記者柳榮俊攝）
台中市長盧秀燕今（23）日上午出席市政會議時指出，支持台中火力發電廠以燃氣機組汰換舊有的燃煤機組，但若要新增2部燃氣機組，中火就應拆除4部老舊燃煤機組。
我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕在市政會議中表示，桃園藻礁公投引起全國民眾關心國家能源議題，總統蔡英文20日到台中市出席活動時，提及希望中火能以燃氣機組換燃煤機組，對此，她代表台中市政府表示歡迎立場，也強烈呼籲中火發電機組必須汰舊換新。
盧秀燕指出，台中市擁有全國最大的火力發電廠，目前共10部燃煤機組，長期提供全國民眾用電，台中市民受害最深，因為中火使用老舊機組燒煤，造成嚴重空污。
盧秀燕認為，1部燃氣機組的發電效率大於2部燃煤機組，台電若要增加2部燃氣機組，就務必拆除4部燃煤機組，如此一來，發電量沒有減少反倒增加，中火發電量可達590萬瓩，相較原本10部燃煤機組發電550萬瓩更多，不僅國家發電量增加，台中空污也可獲改善，兩全其美。
台中市環保局也表示，中火是台中市最大的固定污染源，在市府強力管制下，中火生煤使用量已由106年的1772萬噸，逐年減少至109年1229萬噸，創歷年最低紀錄。
對照空氣品質，環保局指出，台中市PM2.5年平均值從106年20.2微克/立方公尺降至109年15.4微克/立方公尺，顯示中火生煤使用量愈低，對台中市空氣品質愈有助益。
關鍵字

NOW民調中心

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
6.67%93.33%
2021-03-22-2021-03-28

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
39.57%60.43%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
34.81%65.19%
2021-03-17-2021-03-23
即時
推薦閱讀