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快訊

快訊／增1境外！為荷蘭籍20多歲男性

記者林莞茜/綜合報導

2021-03-23 14:09:53

疾管署
▲指揮中心今（23）日召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明國內相關疫情現況。（圖／疾管署）
中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案1008)，為荷蘭籍20多歲男性，今年2月8日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至防疫旅館檢疫。
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指揮中心指出，個案2月23日檢疫期滿後，因工作需要，曾至醫院自費採檢，結果為陰性，因預計返回荷蘭，3月21日再次前往醫院自費採檢，檢出COVID-19陽性，於今日確診(Ct值36，次日核酸檢測為陰性，血清抗體IgM為陰性、IgG為陽性)。個案在台期間並無症狀，已掌握接觸者3人，其中2人列居家隔離、1人列自主健康管理。
指揮中心統計，截至目前國內累計185,001例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含182,950例排除)，其中1,007例確診，分別為891例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、969人解除隔離、28人住院隔離中。
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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