動員發罷免陳柏惟連署書？ 基進黨：司法單位檢舉
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-23 13:51:11
罷免台中基進黨立委陳柏惟進入第2階段，台灣基進組織部主任李雨蓁指出，最近常接獲民眾來電表示，有人在台中市第二選區挨家挨戶發放連署書，另有位海線的媽媽在臉書PO文證實發出不平，她痛批暗黑勢力出手罷免，讓選民為難，已違反選罷法。如果有需要任何的協助，請與服務處聯繫。
台中市選舉委員會表示，罷免、反罷免立委是中央選務，民眾可透過司法單位檢舉。李雨蓁表示，近日服務處常接到民眾來電表示，自己在家收到罷免單，在網路上證實了這件事，有位海線的地方媽媽在地方社團裡發出不平，罷免方動員里、鄰長，施以人情壓力，讓民風純樸的中二選區民眾，感到非常為難。李雨蓁說，里長、鄰長甘願淪為罷免方的打手嗎？據她所知，有的人並不想做這些事，不只鄰長、里長，有一些被硬性規定須回收罷免份數的在地組織，也陸續發出微弱的求救訊號，他們認為自己又再次回到過去那個敢怒不敢言的年代，甚至成為恐懼散播的幫手。但礙於人情及恐懼，即使認同陳柏惟也只能簽署；即使想幫忙，也只能袖手旁觀。李雨蓁表示，陳柏惟到第二選區就是想要打破這種「恐懼傳遞鏈」，誰才能擁有這樣的權勢去脅迫里長、鄰長與在地組織？誰才是這個恐懼的源頭？答案自在每個人心中，並質疑對方的作法已違反選罷法。台中市選舉委員會表示，罷免反罷免立委案為中央選務，中央選委會已於日前說明，公職人員選舉罷免法的主管機關為內政部，中選會及所屬選委會則為辦理選務機關，至於是否有妨害選舉罷免等事項的法定權責機關，則為司法、檢察機關，若民眾對此有感到恐懼疑慮，可透過司法檢舉。