中市增燃氣減煤 盧秀燕：歡迎汰舊換新
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-23 14:03:29
桃園藻礁公投引起全國民眾關心國家能源議題，對此，台中市長盧秀燕今(23)日於市政會議指出，愛護環境與減煤減碳應兼顧，為解決國家能源與空污問題，總統蔡英文日前提及希望中火能以燃氣機組換燃煤機組，對此，她代表台中市政府表示歡迎立場，也強烈呼籲中火發電機組必須汰舊換新。
盧秀燕表示，台中市擁有全國最大的火力發電廠，目前共10部燃煤機組，長期提供全國民眾用電，台中市民受害最深，因為中火使用老舊機組燒煤，造成嚴重空汙；市府支持中火發電機組汰舊換新，反對機組只增不減，若中火增加燃氣機組，則須拆除部分燃煤機組，而非備而不用，才能守護空氣品質。盧秀燕指出，1部燃氣機組的發電效率大於2部燃煤機組，台電若要增加兩部燃氣機組，就務必拆除四部燃煤機組，如此一來，發電量沒有減少還增加，中火發電量可達590萬瓩，相較原本10部燃煤機組發電550萬瓩更多，不僅國家發電量增加，空污可也可獲改善，兩全其美。環保局說明，中火是台中市最大之固定污染源，在中市府強力管制下，該廠生煤使用量已由106年1,772萬噸，逐年減少至109年1,229萬噸，創歷年最低的紀錄；對照空氣品質，台中市PM2.5年平均值從106年20.2微克/立方公尺降至109年15.4微克/立方公尺、SO2年平均值則從2.7ppb降至109年2.1ppb，顯示中火生煤使用量越低，對台中市空氣品質越有助益。