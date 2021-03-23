壯男心肌梗塞　救護車備心電圖機獲救

32歲李先生為貨車司機，去年曾因心肌梗塞幸運獲救，但他坦承「太鐵齒」未規律服藥，日前在家再度發作，當下打119求救，救護人員透過「即時無線傳輸12導程心電圖」，讓醫師掌握到院前第一手資訊，到院後立即進行心導管手術救回一命，患者除感謝消防隊及醫護團隊，也發誓要乖乖服藥。

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李先生自述，去年因支氣管上方疼痛，以為是胃食道逆流，遂到住家附近醫院掛腸胃科門診，但因症狀太嚴重，醫師立即將他轉往急診檢查，當下便確診為心肌梗塞，並立即轉往醫學中心接受心導管手術，幸運撿回一命，術後醫師也叮嚀務必規律服藥，但他自認病情好轉，也無任何不適，便無繼續服藥，也恢復抽菸習慣。

由於曾經有過心肌梗塞經驗，3月中李先生在家準備休息時，突感到呼吸困難、胸口痛到說不出話，他回憶，「當下就知道應該是又發作了，因為實在是痛不欲生」，驚覺大事不妙下，他利用最後氣力趕緊撥打119求救，並告知趕來的救護人員自身病史，幸好救護車上設置「即時無線傳輸12導程心電圖」，即時傳送相關數據，到院後便立刻接受心導管手術，也順利於五天後出院，兩度從鬼門關走一回的他說：「這次肯定乖乖服藥」。

亞洲大學附屬醫院週邊血管科主任張育晟表示，患者因急性心肌梗塞，左前降支冠狀動脈幾乎完全阻塞，只剩下一條比頭髮還細的血流，所幸有EMT緊急救護技術員提供救護車上第一時間的心電圖，縮短心導管室人員啟動流程，整個團隊才能在最快時間內，將血管阻塞處打通，大大減手心肌壞死程度。

台中市消防局第三救災救護大隊長詹仁傑表示，救護同仁抵達現場後，立即將患者扶上救護車，並在患者身上貼12導程心電圖貼片，使用「即時無線傳輸12導程心電圖」測量，等待10-20秒後將結果上傳至醫療指導群組，立即通報醫院，到院後馬上由醫師接手執行心導管手術，「可以說是跟死神搶命的關鍵」。

詹仁傑也大力感謝社會善心人士捐贈這套救援利器，尤其隊上同仁們平時也都會把握時間紮實訓練，不斷複習再複習，「養兵千日，就是要用在一時」，時時守護市民的生命健康。

急診醫學科主任鍾侑庭強調，到院前「即時無線傳輸12導程心電圖」可大幅縮短轉院及救治時間，以往病人送至急診室後，須接受系列檢查，往往花上1~2小時，確認病情後才會轉往接受心導管手術治療，而透過在救護車上短短20秒心電圖檢查，再搭配第一線專業救護人員，即可搶救病人的生命，避免無可挽回的憾事。