「真愛路1號」高流掛門牌　期待樂迷在高流找到音樂真愛

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高雄流行音樂中心園區環抱高雄港區的愛河灣，在高雄市長陳其邁擔任代理市長時期打開高雄港的圍牆，發展港市合一，高流肩負著發展南部地區流行音樂產業的使命，卻曾發生在中央定址後不到一年，2008年即被交通部以影響高雄港發展為由函文反對興建。時任新聞局長的史哲，主張必須抗議表達市府的立場與主張，便由市長陳菊率領市府局處首長在高雄港畔靜坐抗議，當天也有高雄市許多在地藝文團體及關心高流的民眾聲援。經過不斷與行政院各部會努力溝通協調的結果，最後終於同意在加入海洋文化推廣的功能及異動興建地點之下，拍板定案。高流董事長暨文化局局長王文翠表示，在行政院及文化部的支持下同意增加高流的建設經費15.06億元，讓軟硬體總預算調整至69.56億元，讓高流的硬體設備能夠更加完善，符合現下的音樂展演需求。而2017年高雄市議會的支持，讓「行政法人高雄流行音樂中心」正式成立，能夠邀請音樂產業界專業人士、文化場域與組織經營的專業人士參與的董監事會，聘用了解與接軌音樂產業市場的執行團隊，相信未來的硬體技術、場館服務及行銷企畫都能更符合產業界需求，提供民眾更高品質的音樂展演服務。高雄流行音樂中心執行長李欣芸表示，3月27日「高流Play！」海音館滿載測試演出，15日開放索票，3,000張票在1分鐘內全數索取完畢，同時當天也將配合高流行政法人的董監事會組成現場檢視小組，從觀眾面、動線面，或者是軟硬體各方面，進行全盤檢視。