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「真愛路1號」高流掛門牌　期待樂迷在高流找到音樂真愛

記者郭凱杰／高雄報導

2021-03-23 14:42:08

▲高雄流行音樂中心今（23）日在文化部次長蕭宗煌與高雄市副市長史哲的見證下掛上高流地址「真愛路1號」門牌。（圖／高雄市文化局提供）
▲高雄流行音樂中心今（23）日在文化部次長蕭宗煌與高雄市副市長史哲的見證下掛上高流地址「真愛路1號」門牌。（圖／高雄市文化局提供）
高雄流行音樂中心（高流）海音館將在3月27日進行第一次開放民眾入場的「高流Play！」滿載測試演出。今（23）日在文化部次長蕭宗煌與高雄市副市長史哲率領文化局、高雄流行音樂中心工作團隊，掛上高流地址「真愛路1號」門牌，正式宣佈高流海音館「掛牌」進入最後啟用倒數階段。期待未來「真愛」流行音樂的所有樂迷朋友和同業，都能在高流找到屬於自己的「音樂真愛」。
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▲▲高雄流行音樂中心在文化部次長蕭宗煌與高雄市副市長史哲率領文化局、高雄流行音樂中心工作團隊掛上「真愛路1號」門牌，期待流行音樂的樂迷與從業者都能在高流找到「音樂真愛」。（圖／高雄市文化局提供）
▲高雄流行音樂中心在文化部次長蕭宗煌與高雄市副市長史哲率領文化局、高雄流行音樂中心工作團隊掛上「真愛路1號」門牌，期待流行音樂的樂迷與從業者都能在高流找到「音樂真愛」。（圖／高雄市文化局提供）
高雄流行音樂中心園區環抱高雄港區的愛河灣，在高雄市長陳其邁擔任代理市長時期打開高雄港的圍牆，發展港市合一，高流肩負著發展南部地區流行音樂產業的使命，卻曾發生在中央定址後不到一年，2008年即被交通部以影響高雄港發展為由函文反對興建。
時任新聞局長的史哲，主張必須抗議表達市府的立場與主張，便由市長陳菊率領市府局處首長在高雄港畔靜坐抗議，當天也有高雄市許多在地藝文團體及關心高流的民眾聲援。經過不斷與行政院各部會努力溝通協調的結果，最後終於同意在加入海洋文化推廣的功能及異動興建地點之下，拍板定案。
高流董事長暨文化局局長王文翠表示，在行政院及文化部的支持下同意增加高流的建設經費15.06億元，讓軟硬體總預算調整至69.56億元，讓高流的硬體設備能夠更加完善，符合現下的音樂展演需求。而2017年高雄市議會的支持，讓「行政法人高雄流行音樂中心」正式成立，能夠邀請音樂產業界專業人士、文化場域與組織經營的專業人士參與的董監事會，聘用了解與接軌音樂產業市場的執行團隊，相信未來的硬體技術、場館服務及行銷企畫都能更符合產業界需求，提供民眾更高品質的音樂展演服務。
高雄流行音樂中心執行長李欣芸表示，3月27日「高流Play！」海音館滿載測試演出，15日開放索票，3,000張票在1分鐘內全數索取完畢，同時當天也將配合高流行政法人的董監事會組成現場檢視小組，從觀眾面、動線面，或者是軟硬體各方面，進行全盤檢視。
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