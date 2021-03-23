AZ疫苗首日開打1578劑 莊人祥：1名北部醫護發燒通報
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-23 14:28:50｜2021-03-23 14:50:06
11.7萬劑的AZ疫苗22日正式開打，行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中率先施打安民心，中央疫情流行指揮中心發言人莊人祥今（23）日表示，依據統計昨日全台共完成施打1578劑，V-watch自主通報系統也有841人加入，今日則破1000人加入，截至目前僅有1人出現不良反應，不過是屬於非嚴重不良事件。
AZ疫苗昨日正式開打，莊人祥指出，開打首日計有1578名醫護進行接種，且昨晚有841人加入疾管署建置的「Taiwan V-Watch」COVID-19疫苗接種健康回報系統，讓民眾能於接種疫苗後，定期回報自身健康狀況。莊人祥說，今天早上已有破千人加入V-Watch自主通報系統，而截至為止，昨日有通報出現不良事件的通報，屬於非嚴重不良事件，一名北部醫護有通報發生發燒反應。莊人祥也解釋，今天說的這1人不良事件通報就是初步1天的結果，有可能有些是昨天晚上發生還來不及回報都有可能，所以若有個縣市超過1件通報並不是隱匿，只是通報時間的落差而已。至於首日打了劑量僅有1578劑，莊人祥說，第一天一定都會打得比較少一點，因為這是全新疫苗，會有點類似試營運的概念，各醫院也都要訂定相關的標準作業流程，而且打了疫苗可能會出現一些副作用，醫院也都還在觀察，並讓醫護分批進行接種，未來這兩三天會看後續施打狀況，之後應該就會有加速了。有媒體問到，如果接種醫護人員出現不良反應，像是發燒等狀況需要隔離、可以上班嗎？莊人祥稱若有發燒是可以請假，那他們所屬的醫院也可以看看是不是要循著什麼方式來規劃相關規則，好比說施打完後發燒兩天，可能就必須要就醫或者看要不要採檢。疾管署防疫醫師林詠青針對嚴重及非嚴重不良事件進行說明，若死亡、危及生命、需要住院或本來住院要延長住院或造成永久傷殘才會屬於嚴重不良反應；其他的副作用則屬於可預期的發燒、接種部位疼痛、疲倦、頭痛等情形，就都會被稱為非嚴重不良反應事件。