毛小孩動起來！運動會、紅毯秀　「忠犬麻糬柴犬」也報到

毛小孩商機無限，各式周邊商品推陳出新，業者還規劃專屬活動，讓寶貝們動起來，而日本超人氣「忠犬麻糬柴犬」期間限定店也登陸大魯閣草衙道；義大Outlet Mall則推出「裝扮寵物免費住」活動，並打造寵物友善環境。
大魯閣草衙道「忠犬麻糬柴犬」期間限定店，即日起至4月20日推出，超過百款的人氣商品，文具、生活雜貨、絨毛公仔等通通買得到。還有超Ｑ萌的網美打卡點，搭配好玩有趣的扭蛋機、夾娃娃，也有多款商品是首次曝光，像是杯墊、行動電源等，行動電源高容量低重量，隨身攜帶方便又不占空間，而且還有超萌顏值。另外也增加角落小伙伴、鬼滅之刃等周邊商品。大魯閣草衙道「第一屆草衙道毛小孩運動會」即日起開放報名，3月27日直線障礙賽，凡報名參加即可獲得生食雞腿乙份；3月28日紅毯秀，將毛小孩打扮成全場最吸睛，由主人牽著毛小孩走紅毯並於定點擺pose，參加者可獲得拍立得一張。即日起至4月20日於頑皮族寵物生活館櫃前與指定主題陳列打卡，即可領取精美小贈品乙份。義大Outlet Mall今年春夏檔期以「春日愛美季」為概念，愛美季第一波推出「裝扮寵物免費住」活動，即日起至4月5日，顧客只要替家中毛小孩精心打扮，將寵物最可愛的照片上傳至活動網頁，按讚最高前3名即可獲得價值5千元好禮，包含寵物精品旅館住宿券、義大遊樂世界全年護照或門票等。另外，愛貓愛犬為分開競賽，裝扮貓狗的飼主們，更有機會獲得大獎。
義大Outlet Mall館內提供12公斤以下小型犬的寵物推車免費出借服務，在室內購物將可愛寵物放置推車內不落地，就能讓毛小孩隨時陪伴在側；123露天市集的戶外區域，則只要使用牽繩即可，而導盲犬、導聽犬及看護犬可進入所有商店。