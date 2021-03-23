毛小孩動起來！運動會、紅毯秀　「忠犬麻糬柴犬」也報到

毛小孩商機無限，各式周邊商品推陳出新，業者還規劃專屬活動，讓寶貝們動起來，而日本超人氣「忠犬麻糬柴犬」期間限定店也登陸大魯閣草衙道；義大Outlet Mall則推出「裝扮寵物免費住」活動，並打造寵物友善環境。

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大魯閣草衙道「忠犬麻糬柴犬」期間限定店，即日起至4月20日推出，超過百款的人氣商品，文具、生活雜貨、絨毛公仔等通通買得到。還有超Ｑ萌的網美打卡點，搭配好玩有趣的扭蛋機、夾娃娃，也有多款商品是首次曝光，像是杯墊、行動電源等，行動電源高容量低重量，隨身攜帶方便又不占空間，而且還有超萌顏值。另外也增加角落小伙伴、鬼滅之刃等周邊商品。

▲「忠犬麻糬柴犬」期間限定店，有超過百款的人氣商品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.23）

▲義大推出「裝扮寵物免費住」，並打造寵物友善環境。（圖／義大Outlet Mall提供）

義大Outlet Mall館內提供12公斤以下小型犬的寵物推車免費出借服務，在室內購物將可愛寵物放置推車內不落地，就能讓毛小孩隨時陪伴在側；123露天市集的戶外區域，則只要使用牽繩即可，而導盲犬、導聽犬及看護犬可進入所有商店。