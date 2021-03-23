中捷綠線25日試營運 　盧秀燕搭第一班列車

中部地區第一條捷運綠線將自3月25日展開30天免費試營運，市長盧秀燕今(23)日主持市政會議時表示，這是中部地區重大交通建設，試營運當日她會搭乘早上六點的第一班列車，陪同市民共同見證；民眾攜帶電子票證即可免費搭乘，4月24日籌備日停止服務一天，4月25日正式通車。

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盧秀燕指出，捷運綠線是全國蓋最久的捷運之一，市民期待已久，最重要任務就是「安全通車」，完成中部地區也有捷運的目標，當日第一班車她將陪同市民一起搭乘，見證台中捷運綠線的歷史性一刻，「市府已經準備好了」。

台中捷運公司表示，此次試營運30天都將直接按照正式營運班表，每日6時至24時開放搭乘，平日尖峰每5分鐘一班、離峰每8分鐘一班，假日6至10時、20至23時每8分鐘一班、10至20時每5分30秒一班，無論平假日深夜23時後均為每15分鐘一班；另外，因應高鐵末班車旅客轉乘需求，捷運高鐵台中站每日凌晨0時15分加開往北屯總站的加班車。

台中捷運公司指出，民眾必須持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）進出車站，試營運期間免費搭乘，進出站不會扣款，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。

另外，為配合防疫，搭乘捷運請務必全程佩戴口罩，也請民眾於站內及車廂內勿飲食、先下車後上車、搭車時緊握把手或握桿，共同維護乘車安全及品質。