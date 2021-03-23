F-5E一再失事！藍委：空軍應速換裝新型彈射椅
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-23 15:09:39｜2021-03-23 15:36:51
空軍台東志航基地F-5E戰機隊昨日下午執行炸射訓練任務時，疑似發生擦撞，導致2架F-5E戰機墜海，造成飛官1殉職、1失蹤。國民黨立委陳以信去（2020）年曾質疑F-5E戰機彈射椅的安全性，今（23）日他再度呼籲空軍應速換裝新型彈射椅。
陳以信受訪指出，對於F-5E擦撞事件造成飛官殉職感到遺憾，去年10月底F-5E墜海，飛官朱冠甍不幸殉職，雖然失事原因仍在調查，但當時認為，可能與該機種老舊彈射椅有關，因此在委員會向國防部質詢中，以美韓全面為F-5更換彈射椅為例，要求空軍儘快更換F-5E彈射椅。陳以信表示，後來與空軍幾次協調，終於獲得空軍首肯立案，將在今年底開始更換設備，經費不再考量範圍中，目的就是希望珍惜每一位飛官生命，不要看到憾事再度發生，況且F-5E汰除後新彈射椅仍能移作他用。陳以信表示，希望空軍這次一定要痛定思痛，加速完成F-5E新型彈射椅換裝作業，確實珍惜飛官生命並保護國家安全。國防部昨日的臨時記者會上，空軍後勤處長林志宏表示，空軍規劃採用世界最先進的馬丁貝克公司生產的Mk16型彈射椅，相關預算還在規劃當中，若F-5戰機汰除後也可運用於其他機種之上。空軍參謀長黃志偉表示，經估算，汰換彈射椅的預算約台幣6億元，但確切數字仍需要廠商現勘，才會有精確評估數字，只要能提升飛行員逃生機率，就不會考慮預算問題。