教團籲降幼教師生比　教部：視公共化比率再研議

（中央社記者許秩維台北23日電）全教總今天呼籲調降幼兒園師生比，以提升幼教品質。教育部回應，地方政府如財政允許，可自行調降師生比，教育部將等幼教公共化達一定比率時研議。
全國教師工會總聯合會在記者會指出，幼教工作勞務重，但幼兒園師生比自民國70年至今仍維持1比15（1教師對15學生）高比例，金門縣政府率先宣布自110學年度起，公幼小班師生比從現行1比15降低至1比12，希望政府也能全面調降幼兒園師生比，以提升幼教品質。中華民國幼教聯合總會則認為，若降低師生比，人事成本會增加，政府剛宣布加碼育兒津貼，若要調降師生比，私幼勢必得調整學費，恐衝擊加碼效益，而公幼教師的薪水全民買單，如調降師生比，可能增加納稅人負擔，在公共化收托量能及2歲幼兒專班尚不能滿足幼兒家長的教保照顧需求時，現階段仍不宜修法。教育部回應，幼兒教育及照顧法規定幼兒園3至5歲班級師生比1比15是底標，各地方政府如財政允許，教育部樂見自行調降師生比；擴展公共化為教育部施政主軸，有關調降師生比的建議，教育部會持續聽取各界意見，於公共化達一定比率時研議。教育部指出，近年來已補助地方政府增置人力，實質減輕教保服務人員業務負擔，如幼照法明定公立國小附設幼兒園，應增置1名教保服務人員，教育部每年補助地方政府增置人力約1800人，自109學年度起，也補助公立專設幼兒園284園，增置1382人。（編輯：管中維）1100323