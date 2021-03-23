代駕比搭小黃划算！格上結盟台灣代駕推「10公里300元」
記者賴志昶／台北報導
2021-03-23 15:12:51
裕隆集團旗下格上租車去年推出聚合式平台「格上Go Smart」後，今（23）與「台灣代駕」跨界結盟，正式進軍代駕市場，首波除主打「比搭小黃更划算」的優惠外，並為每趟行程都提供1000萬代駕責任險等，確保民眾的人車都有最大保障。
過去代駕給人費用昂貴的印象，但格上租車與台灣代駕結盟後，雙方皆認同，要讓代駕進入民眾日常生活，首先便需要親民的價格，因此推出首波重量級優惠措施，只要民眾透過App找代駕，就提供一般時段（上午7時至晚間23時59分）10公里內300元的優惠價格，號稱「比搭小黃更划算」。不僅如此，業者表示，代駕服務更有六大安心保證，除台灣代駕嚴選的優良、專業駕駛外，更首創在駕駛服務提供前，就以人臉辨識系統確認駕駛身分，強化用戶安全性，且每趟行程都提供1000萬代駕責任險等，確保乘客人車都有最大保障。格上租車副總經理鄭榮富表示，格上Go Smart是第一個提供一站式服務的整合移動平台，台灣代駕也是第一個即時媒合的代駕APP平台，兩個第一的結合，未來將攜手讓代駕市場進入「優質、專業、親民」的新時代，民眾以親民價格，享受專業、即時的服務，完全不需要煩惱愛車在聚會暢飲後該如何處理。此外，格上透露，正積極評估參與台灣代駕的A輪募資，以實際行動加深雙方合作關係。台灣代駕執行長劉子莊則表示，格上擁有廣大滿意度高的優質客戶，台灣代駕獲得格上挹注後，將致力軟體應用，大幅提升消費者的交通服務體驗，等到代駕市場發展成熟，預估將創造每日30萬趟次的服務需求。