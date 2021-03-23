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最強小三母女「嫁到假豪門」　凌威威爆夫婿黑歷史

記者羅凌筠/台北報導

2021-03-23 15:16:10｜2021-03-23 15:18:19

▲凌威威爆演藝圈女星錯嫁假豪門。（圖／JET）
▲凌威威爆演藝圈女星錯嫁假豪門。（圖／JET）
凌威威昨（22）日錄《命運好好玩》，大爆圈內女星看走眼，嫁到假豪門，而「媽媽一直當小三」這個線索，更讓女星身分呼之欲出。
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凌威威近日重操舊業，酒店來了一個客人，和女星老公是從小一起長大的三劍客，他爆料其實男方家境不如外界想的有錢，所謂銀行副總裁的頭銜，只是業界方便做生意的虛名，他爸爸出身三級貧戶，靠玩畸零地發跡，砸2000萬幫兒子買澳洲公民身分，送他出國留學，問題是爸爸愛賭，敗了不少家產，在女星老公念高中的時候，一度搬離台北租房子。
▲凌威威酒店客是女星老公換帖兄弟。（圖／JET）
▲凌威威酒店客是女星老公換帖兄弟。（圖／JET）
而女星老公自己有個親戚是玉女歌手，靠她牽線才和女星認識交往，友人說：「他跟女的結婚之後，就不跟我們聯絡，電話也換掉，怕被老婆知道家世背景沒那麼好。」結婚以後因為老公沒錢沒地位，這對母女對他頤指氣使，「在家裡被罵好玩的，用白眼跟他講話」，看到他們一家出來上實境秀，友人還懷疑：「是不是又沒錢了？」
▲凌葳威曾在自己的書中公開「酒店公關45條教戰守則」。（圖／翻攝臉書）
▲凌威威大爆小三母女釣錯金龜婿。（圖／翻攝臉書）
至於女星身分，凌威威說：「女生是台視記者出身，之前來過我家採訪，後來跟天王、政治世家兒子在一起，結果選到虛有其表，但是女明星都愛面子，不會說我老公是空殼子。」而男方親戚是誰？凌威威說，這個玉女歌手還在線上，發生過床照風波。
 
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