F-5E座椅頻出狀況 蘇貞昌：已核定6億馬上讓空軍換發
記者吳承翰／台北報導
2021-03-23 15:21:46｜2021-03-23 15:34:30
F-5E戰機去年10月底飛官朱冠甍墜海失事後，國防部曾提出一個6億元更新彈射座椅的規劃，這次羅尚樺殉職，檢察官相驗報告仍指和彈射座椅有關。今（23）日下午，國民黨立委馬文君質詢時，質疑日前台灣鳳梨被中國單方面禁止時，政府二話不說編了10億元搶救農民，這次F-5E戰機彈射座椅更新計畫，經費竟然要募集到年底，馬直呼「3個月奪走3條飛官的性命，我們還要籌措？」蘇貞昌強調，這筆錢他已經核定了，座椅會馬上換發。
馬文君質詢時說，這次2架F-5E戰機擦撞事故，和上次朱冠甍失事，時間僅隔145天，根據檢察官相驗結果，羅尚樺的主要死因是戰機座椅彈射，結果機艙沒有在對應的時間開啟，頭部撞上機艙導致顱內出血、中樞神經休克，和朱的死因雷同，她問蘇貞昌，「3個月了，我們有什麼改善的作為？」蘇貞昌答道，昨天的事故是彈出時碰撞，還是在墜海時碰撞，都要等到報告出爐後才能確定，但他也認同F-5E確實已經是服役很久的飛機，事故後已經全面停飛，未來也會在適當的時間汰除。馬文君說，在3個多月前朱冠甍失事後，F-5E也停飛一段時間，結果復飛沒多久又出狀況。馬強調2次意外，彈射座椅都出狀況，F-5E是舊戰機，有可能彈射座椅啟動時，機艙沒辦法同步開啟，結果就是座椅彈射，帶著飛行員撞破機艙，2次死因都是如此。馬文君強調，台灣的勇鷹號，預計要3年後才能遞補F-5E，然而飛官的家屬把親人交給國家，不是要國家在他們還在的時候錦上添花，也不是要在他們出事時才給殊榮，結果上個月台灣鳳梨被中國拒於門外，政府馬上編列10億元讓鳳梨價格不致崩跌，保護飛官性命的彈射座椅汰換，錢要等到年底，她質問蘇貞昌「我們連6億元都籌不出來嗎？」蘇貞昌則掛保證，只要飛行員有需要，政府願意花的錢不只6億，且這筆錢已經核定，會立即換發彈射座椅。