建構海洋產業鏈 海洋遊憩產業發展及職能建構研討會
記者黃守作／高雄報導
2021-03-23 17:00:00
海洋委員會國家海洋研究院於今(23)日上午，在高雄科技大學楠梓校區，舉辦海洋遊憩產業發展及職能建構研討會，會中導入創意、創新、創業的海岸地方創生概念，為地方注入發展產業的動能，達到增加產值與就業機會，吸引島嶼青年人口返鄉創業、就業的實質效益。
這項由海洋委員會國家海洋研究院與高雄科技大學海洋事務研究中心共同舉辦的海洋遊憩產業發展及職能建構研討會，是由國家海洋研究院院長邱永芳主持。會中邀請海委會海洋資源處處長王茂城主持「海洋遊憩產業發展及地方創生」之討論，以離島地方創生為例，有國發會組長許文瑞、高科大海管所所長劉文宏和澎湖縣政府參議陳晶卉與會。國家海洋研究院院長邱永芳則主持「海洋遊憩產業人才職能建構」，產業之發展有賴專業人力的培養和投入，文藻外語大學教授謝馥蔓以海洋人力資源為題，說明此產業「職能基準」和「職能分析」之重要性及迫切性，並延伸探討「職能檢定」之需求，勞動部勞動力發展署署長施貞仰和高科大海事所教授丁國桓也提出實務操作經驗和建議。行政院政務委員唐鳳在會中也介紹「海域遊憩資訊整合平台」，說明開放海洋之具體施政方針。