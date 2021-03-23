校園裡的咖啡館成愛心轉換站　小額捐款支持弱勢助學計畫

以「環保教育」為經營的價值網美咖啡館進駐樹德科大，由傑出校友所設立的「The T Café」店內採用無紙化菜單、減塑環保吸管，更號召師生每人每月30元的360愛心無死角小額募款弱勢助學計畫，捐款即贈12杯典藏美式咖啡，並提供寄杯服務，預計在30週年校慶達到3萬人參與助學目標。

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「The T Café」今（23）日開幕儀式由產官學代表人手一顆扭蛋投入扭蛋機，象徵「萬人齊心投入愛心、弱勢助學扭轉未來」。樹德科大董事長朱元祥致詞時表示，由校友進駐校園展店具有特殊的意義，校友能把學校場域作為舞台，也是學校的榮譽。

▲「The T Café」店內採用無紙化菜單、減塑環保吸管，更號召師生每人每月30元的360愛心無死角小額募款弱勢助學計畫。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.23）

提克斯國際餐飲品牌執行長劉柏楊說明「The T 」取名意涵，樹德科大英文縮寫STU、提克斯國際餐飲英文名為TKs Full House，二者與校友總會相融相合；T有伸展台、或舞台、或T台的含義，不僅感謝母校提供給學生與校友發揮的舞台，更期許「The T 」能成為樹德人發光發熱的伸展台。在空間裡凝聚師生情感，彼此交流並學習不同產業新知識，提升自我的跨領域專業知能。

「The T Café」以資訊無紙化、減塑環保吸管、光盤惜食行動、愛蔬食無肉日、無糖校園等「環保教育」作為咖啡店經營的價值。咖啡館也導入科技環保流程，採無紙化菜單，主推「手機線上點餐」，提供物超所值的百元料理與銅板餐點；食材選擇也很在地化，選用高雄農特產製作系列限定手工冰淇淋，有美濃芝麻麻糬、大樹鳳梨金芒、燕巢甘草芭樂、湖內草莓巧酥等；而且經營團隊及現場工作人員都由樹德科大校友或在校生擔任。