大甲媽加持好水機 普立創免費提供鎮瀾宮信徒喝得到

隨著大甲媽祖遶境起駕日程確定，越來越多廠商透過大甲媽加持推出聯名商品。今天，國內知名飲水機大廠普立創與大甲鎮瀾宮合力倡導「喝好水」，除了提供一台水素水飲水機供信徒飲用，並為三款聯名商品舉行過火儀式，鼓勵大家居家喝好水，尤其大甲媽加持的好水，喝來安心對身體沒負擔。

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過火儀式由鎮瀾宮董事長顏清標、普立創總經理沈傳欽等人聯合主持。顏清標表示，他每天出門都自己帶水喝，喝水有益健康很重要，大甲媽加持的水讓大家喝得更安心。

▲大甲媽加持的好水機，由普立創免費提供鎮瀾宮安置廟內，信徒喝得到。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.23)

為倡導居家喝好水運動，普立創提供一台水素水飲水機，安置在大甲鎮瀾宮大廳左側，方便參拜信徒飲用。廟方表示，天氣漸熱，隨時補充水份能避免中暑，有益健康，信徒使用率很高。

普立創總經理沈傳欽表示，人身體有70%的水，喝好水可以讓身體更沒有負擔。時下很多人在外為了方便，大多飲用礦泉水或是飲料，喝水素水更有助於身體正常代謝。配合與大甲鎮瀾宮推廣居家喝好水，特別提供優惠價格讓民眾可以喝到好水。

普立創與鎮瀾宮合作，推出三款聯名商品，分別是現今流行的櫥下飲水機，在主機外殼添加媽祖正殿香灰，寓意媽祖庇佑，功能性強又美觀時尚。其次，桌上型氫水機，聯名款主機外殼烤漆採用金紅色系搭配，印製有鎮瀾宮廟景圖。為方便攜帶，隨時喝好水，攜帶型氫水瓶最亮眼，5分鐘即可輕鬆製作水素水飲用。