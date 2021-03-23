獲亞洲華人之光肯定 牧師劉民和以過來人經驗助千人戒毒
記者陳志仁／新北報導
2021-03-23 16:25:10
發掘社會上默默為弱勢者奔波付出無名英雄為主的「第2屆亞洲華人之光」，今（23）日公布7位得獎的名單；其中，國際輪標舞亞洲第一名的任文倩、單親媽媽卻勵志的黃湞珺，及亞洲第一對連體嬰分割成功的張忠義等3人是新北市人。
新北市政府社會局長張錦麗表示，每位獲獎者都是經過評審看資料、親自訪視而來，7位的獲獎者有3位在新北市，這不僅是華人之光，也是新北之光；中華亞太關懷交流協會理事長李振麟說，舉辦亞洲華人之光選拔，是要發掘社會上默默為弱勢者奔波付出的無名英雄，期待透過表揚，帶動社會善的力量和循環，4月10日將在新莊典華會館舉行頒獎的典禮。 今年獲得「第2屆亞洲華人之光」的7位得獎者，分別是身兼晨曦會總幹事的牧師劉民和、曾獲新北市模範母親的單親媽媽黃湞珺、全世界第二對連體嬰分割成功的弟弟張忠義、「金鷹獎」身心障礙楷模的任文倩、援救流浪犬的蔡忠哲、帶領獅友推動各項公益的藥師鍾炳耀，及關懷弱勢及住宿原住民小孩的賴明惠。曾經吸毒沉淪10年的劉民和牧師分享，他在香港加入黑社會，逞凶鬥狠，母親為他禱告10年，但因染上毒癮無法自拔，後來受到香港晨曦會陳保羅牧師的感召和協助，終於脫離毒海，1984年來台成立台灣晨曦會，迄今36年共協助6000位個案戒毒，其中有1000位戒毒成功；強調「一人吸毒，全家遭殃；一人戒毒，全家平安，社會祥和。」