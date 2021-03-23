翻開下一頁、翻轉下一代　大同醫院攜手高市圖推廣閱讀

高雄市立大同醫院委託高醫經營迄今邁入第11年，慶祝院慶同時也為推廣閱讀貢獻心力，特別與高雄市立圖書館合作投入市圖「喜閱網書籍專區」及「醫學科普人文書展」。今（23）日於李科永紀念圖書館舉辦院慶大會、喜閱網專區露出及書展揭幕，亦特別邀請故事媽媽為國小學童現場導讀喜閱網讀本。

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大同醫院院長黃志富表示，大同醫院作為大學附屬醫療機構，今年特以11歲國小高年級生視角為出發，投入充實高市圖「喜閱網」圖書館藏，拋磚引玉以醫療系統投資高雄市國小學童的知識教育；並同時以STEAM新素養選書舉辦大同醫院醫學科普人文主題書展。

黃志富也提到大同醫院圖書室同步增設高市圖書籍借閱櫃500本文史哲與親職教育讀本，並與高雄市文學館合作推出年度微型讀書會，提供職員醫療專業外的各種潛藏課程。

高雄市立圖書館代理館長林奕成說，感謝大同醫院在高雄市立圖書館李科永分館成立「喜閱網書籍專區」，喜閱網資源因需求借閱量大，一直不敷使用，進而促成大同醫院院慶活動中市醫與市圖的合作，挹注500本喜閱網書籍供國小學童借閱使用，也共同推動知識教育的公益性。

高雄醫學大學董事長陳建志說，高醫醫療體系承接市立大同醫院已11個年頭，希冀大同醫院繼續維持社會高度認同的市立醫院角色，創造政府、民間及醫療健康照護系統之三贏局面。

大同醫院喜閱網書籍專區及醫學科普人文書展設於高雄市立圖書館李科永分館，書展日期為即日起至9月26日。