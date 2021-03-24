內幕／聯手逼宮江啟臣？朱韓密會增互信 黨魁合作露曙光
記者余祥／台北報導
2021-03-24 10:27:16｜2021-03-24 10:44:22
國民黨主席選戰增溫，目前僅現任黨主席江啟臣表態爭取連任，但檯面下，各陣營合縱連橫、傳言不斷。有意參選黨魁的前新北市長朱立倫日前強調，不會有正面對決、只會全面合作，耐人尋味，近日朱更自爆曾與前高雄市長韓國瑜會面，引發各界好奇。《NOWnews今日新聞》調查發現，朱、韓日前私下見面，增加彼此互信基礎，可望在未來黨魁選舉一戰取得合作默契，協調一人出馬，朱韓結盟露曙光。
國民黨主席預定7月改選，現階段僅有江啟臣爭取連任，朱立倫參選近乎是箭在弦上，而韓國瑜幕後力推的中廣董事長趙少康無法參選，韓的動向未定，更讓局勢更加多變、難料。知情人士分析，韓國瑜始終都認為江啟臣扛不起國民黨，也質疑江的兩岸論述路線，在韓國瑜力挺的趙少康無法參選後，韓國瑜不是親自出馬，就是與其他陣營合作，換下江啟臣。不過，近韓人士也透露韓營的顧慮，韓國瑜雖然極具號召力，參選黨魁有機會改革國民黨，也是延續政治能量的方法之一，但親征黨魁擔憂重演2020年選戰綠營「黑韓」的慘況，進而影響國民黨縣市長選情。就在韓國瑜可能親自出馬、角逐黨魁的傳言出現之際，朱立倫自爆，曾與韓國瑜多次見面，形塑朱、韓結盟態勢。朱立倫日前睽違一個多月、18日現身螢光幕前，談及黨主席選戰相關議題時，多次強調不會有正面對決、只會全面合作。據了解，所謂的「合作說」其實是拋出一種可能，由黨內勢力結盟共推一個人選角逐黨魁，避免初選內鬥，埋下未來分裂苦果。《NOWnews今日新聞》追查，早在18日朱立倫舉行記者會之前，朱立倫和韓國瑜就已私下見過面了，兩人聯繫不假他人之手，會面也幾乎沒有帶幕僚前往，相當低調。惟據了解，雖然兩人見面並未直接觸及黨主席選戰結盟或合作的議題，但會面是增加互信的重要指標；而朱立倫在記者會上高喊的合作，更是意在爭取與韓國瑜的結盟。據了解，在朱立倫於記者會上拋出合作說後，雙方有透過不同管道各自呼應，讓朱陣營對彼此合作保持高度期待。除了韓國瑜之外，朱立倫也將持續爭取與黨內其他陣營的合作，希望黨主席選舉可以朝向合作前進，避開黨內內鬥紛爭，不要走回2020年國民黨總統初選後分裂老路。雖然朱立倫尚未正式表態參選黨魁，但私下動作頻頻，更與韓國瑜接觸，釋出朱韓聯手逼宮江啟臣氛圍。國民黨主席之爭的這場宮鬥大戲將如何上演，值得持續關注。