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內幕／聯手逼宮江啟臣？朱韓密會增互信　黨魁合作露曙光

記者余祥／台北報導

2021-03-24 10:27:16｜2021-03-24 10:44:22

韓國瑜、朱立倫
▲有意角逐國民黨黨魁的前新北市長朱立倫日前自爆曾與前高雄市長韓國瑜多次見面，形塑朱、韓結盟態勢。（圖／取自朱立倫臉書）
國民黨主席選戰增溫，目前僅現任黨主席江啟臣表態爭取連任，但檯面下，各陣營合縱連橫、傳言不斷。有意參選黨魁的前新北市長朱立倫日前強調，不會有正面對決、只會全面合作，耐人尋味，近日朱更自爆曾與前高雄市長韓國瑜會面，引發各界好奇。《NOWnews今日新聞》調查發現，朱、韓日前私下見面，增加彼此互信基礎，可望在未來黨魁選舉一戰取得合作默契，協調一人出馬，朱韓結盟露曙光。
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國民黨主席預定7月改選，現階段僅有江啟臣爭取連任，朱立倫參選近乎是箭在弦上，而韓國瑜幕後力推的中廣董事長趙少康無法參選，韓的動向未定，更讓局勢更加多變、難料。
知情人士分析，韓國瑜始終都認為江啟臣扛不起國民黨，也質疑江的兩岸論述路線，在韓國瑜力挺的趙少康無法參選後，韓國瑜不是親自出馬，就是與其他陣營合作，換下江啟臣。
不過，近韓人士也透露韓營的顧慮，韓國瑜雖然極具號召力，參選黨魁有機會改革國民黨，也是延續政治能量的方法之一，但親征黨魁擔憂重演2020年選戰綠營「黑韓」的慘況，進而影響國民黨縣市長選情。
就在韓國瑜可能親自出馬、角逐黨魁的傳言出現之際，朱立倫自爆，曾與韓國瑜多次見面，形塑朱、韓結盟態勢。
朱立倫日前睽違一個多月、18日現身螢光幕前，談及黨主席選戰相關議題時，多次強調不會有正面對決、只會全面合作。據了解，所謂的「合作說」其實是拋出一種可能，由黨內勢力結盟共推一個人選角逐黨魁，避免初選內鬥，埋下未來分裂苦果。
《NOWnews今日新聞》追查，早在18日朱立倫舉行記者會之前，朱立倫和韓國瑜就已私下見過面了，兩人聯繫不假他人之手，會面也幾乎沒有帶幕僚前往，相當低調。惟據了解，雖然兩人見面並未直接觸及黨主席選戰結盟或合作的議題，但會面是增加互信的重要指標；而朱立倫在記者會上高喊的合作，更是意在爭取與韓國瑜的結盟。
據了解，在朱立倫於記者會上拋出合作說後，雙方有透過不同管道各自呼應，讓朱陣營對彼此合作保持高度期待。
除了韓國瑜之外，朱立倫也將持續爭取與黨內其他陣營的合作，希望黨主席選舉可以朝向合作前進，避開黨內內鬥紛爭，不要走回2020年國民黨總統初選後分裂老路。
雖然朱立倫尚未正式表態參選黨魁，但私下動作頻頻，更與韓國瑜接觸，釋出朱韓聯手逼宮江啟臣氛圍。國民黨主席之爭的這場宮鬥大戲將如何上演，值得持續關注。
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