藍委追疫苗採購報告 蘇貞昌承諾：疫苗到手後一定會公布
記者吳承翰／台北報導
2021-03-23 17:07:21｜2021-03-23 17:09:42
立法院國民黨團18日在衛環委員會發動奇襲戰術，成立疫苗採購調閱小組，未料在昨（22）日遭到民進黨團以確認議事錄、多數表決的方式推翻。今日國民黨立委曾銘宗質詢時，指出買疫苗的錢都是民脂民膏，是國家的錢，他問行政院長蘇貞昌為什麼立委不能監督？蘇貞昌表示，國際採購要遵守契約規定，現在疫苗是賣方市場，不能讓賣家找到話柄，等到疫苗都拿到手之後，要公布一定會公布。
立法院議場繼續進行分組質詢，輪到曾銘宗時，他對於衛福部長陳時中「立委想滿足好奇心」的說法非常不滿。曾銘宗表示，買疫苗的錢都是經過立法院三讀通過，立委當然有權了解採購過程，「我當然好奇啊，好奇裡面有沒有不法、不當！」蘇貞昌表示，他尊重立法院行使職權，但行政院基於國家最高利益，現在疫苗採購仍是賣方市場，他們採購時簽了保密協定，若讓消息走漏，賣家有可能藉此不賣台灣，衛福部並非刻意要規避監督。曾銘宗要蘇貞昌承諾公布的時間點，蘇貞昌表示，時間點可以談，採購報告遲早會拿出來，但他們不希望讓賣家找到話柄，萬一生變，台灣才是吃虧的那一方。蘇貞昌承諾，等到疫苗都到手之後，相關文件一定會全部交給立委審查，請立法院再多等一些時間。