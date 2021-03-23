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中彰觀光圈旅宿、商家聯合行銷 6月底前住房可獲回饋金

記者金武鳯/台中報導

2021-03-23 17:15:55

中彰觀光圈旅宿、商家聯合行銷 6月底前住房可獲回饋金
▲中彰觀光圈結盟搶攻國旅商機，六月底前住房可獲一成回饋金。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.23)

中彰區域觀光聯盟與台中市旅館公會，跨區串連中彰觀光圈業者逾百家，4月1日起推動「2021七淘郊饗樂 中彰首部曲・一機在手Easy Travel」優惠活動，6月底前住房可獲回饋金，寄望藉由異業結盟搶攻國旅商機，共創觀光產業、旅客雙贏。

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不畏疫情衝擊，中彰地區旅宿業者發揮團結力量，跳脫政府補貼住宿費模式，在交通部觀光局輔導下，串連中彰觀光圈業者逾百家參與這項優惠活動，時間自4月1日至6月30日，遊客於中彰地區50家合作旅宿訂房入住後，最高可獲房價10%的電子消費回饋金，可至中彰地區合作餐飲、伴手禮、觀光工廠、遊樂園等84家合作店家折抵消費。
▲中彰觀光圈業者逾百家，4月1日起推動「2021七淘郊饗樂
▲中彰觀光圈業者逾百家，4月1日起推動「2021七淘郊饗樂 中彰首部曲」優惠活動，一機在手Easy Travel，屬於智慧觀光模式。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.23)
 

主辦單位今日在台中福爾摩沙草悟道酒店舉辦發表會，共同宣布這項好消息，展現中彰觀光業者團結氣勢。出席代表包括交通部觀光局執行秘書蔡明玲、彰化副縣長林田富、台中市觀光旅遊局主任秘書林鴻文、中彰區域觀光聯盟總召柴俊林、台中市旅館公會理事長鄭生昌、中彰地區各觀光產業公協會理事長與旅宿業者代表等40餘人。

▲參與這項聯合行銷的台中星享道酒店，附有餐廳，還有各色伴手禮，住房獲得的回饋金，在店裡就能消費扺用。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.23)
▲參與這項聯合行銷的台中星享道酒店，附有餐廳，還有各色伴手禮，住房獲得的回饋金，在店裡就能消費扺用。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.23)
 
觀光局執秘蔡明玲致詞時表示，本次活動呼應交通部長林佳龍推動的觀光立國、觀光主流化與觀光圈產業聯盟等觀光三對策，不僅透過觀光圈整合在地觀光業者，也搭上了智慧觀光趨勢，將旅宿所提供的優惠回饋以電子票券方式，呈現在消費者的手機上，讓民眾可以拿著手機直接到指定的合作商家進行消費，用一支手機即可完成食宿遊購行，體驗更 Easy 的旅遊模式。

台中市旅館公會理事長鄭生昌表示，透過結盟及智慧觀光模式操作，預期在這三個月的傳統旅宿業淡季裡，至少可為中彰觀光圈帶來逾億元觀光效益。

鄭生昌說，過往觀光業者習慣單打獨鬥，藉由這次從旅宿到商家，以共享客戶概念串連中彰觀光圈業者打場「團體戰」，期待能提升中彰區域觀光人潮，創造優質觀光環境，未來，考慮擴大跨域至竹竹苗觀光圈、日月潭觀光圈，吸引更多遊客來中台灣觀光。

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