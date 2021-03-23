F-5E墜毀 藍批綠甩鍋：放任側翼散播國防預算凍結資訊
記者余祥／台北報導
2021-03-23 17:18:34｜2021-03-23 17:21:49
國民黨文傳會副主委鄭照新今（23）日表示，兩架F-5E昨日不幸墜毀，沒想到作為執政黨不但沒有面對問題，反而動員側翼散發大量國防預算凍結的資訊，試圖甩鍋給國民黨，這樣的說法簡直是低估了人民的智商。
鄭照新說，F-5E座椅彈射缺陷，導致社會各界重視國軍，尤其是空軍的設備更新的計畫問題，民進黨卻動員側翼散發大量國防預算凍結的資訊，試圖甩鍋給國民黨以及其他的在野黨，宣稱都是因為在野黨抵制預算，所以沒有錢進行這樣的計劃。他強調，凍結不等於刪除預算，凍結的目的正是要請行政部門面對問題、接受監督，才能及時的發現這些計劃哪裡有缺陷。鄭照新說，如果沒有凍結預算要求國軍或者國防部相關行政部門前來報告，這樣的事件是不是要等到下一個意外發生的時候，才會知道原來計劃有缺陷。發生意外只是證明了國軍以及相關的計劃更需要公開接受人民的檢驗跟監督，才能避免飛行員喪失生命。鄭照新批，執政黨現在還在運用謊言跟錯誤的知識，用這種劣質的手段來轉移焦點，不面對問題，只會讓人民對執政黨更加失望。粗糙、劣質的謊言，民進黨還是省省吧！