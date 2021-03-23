新北舉辦玩金山樂插秧 學童用雙腳踏泥與土地對話
記者陳志仁／新北報導
2021-03-23 17:33:18
新北市政府農業局與彩田友善農作今（23）日在金山區的朝天宮旁，舉辦「玩金山樂插秧」食農教育體驗插秧活動；農業局長李玟表示，今年汐止區立端科技也加入契作的行列，希望有更多的消費者及企業團體共同響應，將愛鄉護土的精神，落實在日常生活中。
李玟指出，活動從敬天拜拜開啟序幕，接著由耆老示範插秧的方法，帶領大鵬國小、金山國小、中角國小及三和國小的學童們下田插秧體驗，以自己的雙腳踏泥與土地對話，以謙卑惜福的心向耆老與大自然學習；活動中並安排米食推廣，讓學童體會農夫的辛苦，感受付出勞力之後的甜美滋味，也更加珍惜平常吃的米飯。農業局林務科長黃嘉文說，107年宏碁基金會率先響應市府友善田園的區域計畫，與彩田友善農作簽訂契作，109年金山在地愛鄉護農會捐助300萬元給學童，辦理食農教育及契作在地友善米；汐止區立端科技公司有感於環境的保育與食品安全重要，今年也加入萬金友善稻米契作，將於本月底舉辦員工的親子插秧，體驗春耕插秧辛苦與樂趣。這次的「玩金山樂插秧」食農教育體驗插秧活動，是由愛鄉護農會與台灣農民組合協會共同贊助，收穫後的稻米，提供給金山在地學童營養午餐用米；此外，彩田友善農作與農友訂定契作，讓農友們不必擔心銷售問題，與農業局「先創通路再開農路」的理念相同，彩田公司也加入農業局友善契作的大聯盟，支持友善耕作的消費者可上「友善契作大聯盟」選購。