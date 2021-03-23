轟政府拿錯誤數據當藉口 民眾黨團：儘速推動囤房稅
新頭殼newtalk
2021-03-23 20:44:22
行政院近日通過房地合一稅2.0，暫將囤房稅擱置，避免如韓國打房造成房租上漲。不過，民眾黨立法院黨團幹事長蔡壁如、立委張其祿今（23日）召開記者會，直言韓國跟我國的租屋制度根本完全不同，砲轟政府勿再拿錯誤數據當藉口，應儘速推動囤房稅修法。
蔡壁如表示，過去政府要推動打房措施時，財政部經常以韓國為例，稱可能造成成本轉嫁、租金上漲，但這是完全錯誤的推論，韓國有著獨特的租屋市場制度「傳貰」，租屋時會繳交約2成到5成房價作為押金給屋主，後續是否要額外繳交每個月的租金，則依雙方協議。財政部將兩者混為一談，是基於錯誤事實而欺騙民眾。蔡壁如說，根據OECD（經濟合作暨發展組織）數據統計，韓國的整體住宅支出自從2002年「實施貸款比率限制」以來，有逐步下降的趨勢，相比台灣政府至今仍未提出具公信力的住宅支出指數作為施政參考及民間討論依據，明顯是想藉著資訊落差來誤導台灣人民。蔡壁如指出，而相較於韓國在已有打房措施的情況下，首爾的房價仍飆漲主因是源自於需求遠大於供給；在台灣房屋供給存量足夠且多數空屋的情況下，政府更應該要推動囤房稅，而非以此為藉口，拒絕改革。張其祿則提到，居住正義還包括「租賃所得分離課稅」、「租金支出扣抵所得從列舉改為特別」等稅制改革問題，這些措施可讓房屋的租賃市場有效被呈現，然而這些透過稅制手段改革租屋市場、抑制房價的方法，卻被財政部一概以「有稅損疑慮」拒絕。張其祿直言，財政部對於逃漏稅毫無掌握，就連租屋市場規模，政府都沒有統一的說法。主計總處自行公布每年「家庭住宅狀況」的租屋比例8%，但這樣的數字連內政部都不相信，那麼這些租屋政策又是基於什麼樣的根據來制定？而包含租金、租屋品質等，政府對各地租屋市場毫無掌握，又要如何進一步討論租屋市場品質的問題？新聞來源為Newtalk 新頭殼