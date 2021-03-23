華王飯店工人墜樓一死　陳其邁：希望業主負起工安責任

今（23）日上午11點左右，高雄鹽埕區舊華王飯店工地發生工人墜樓意外，一名徐姓工人操作怪手進行作業時，怪手不慎翻覆，工人從十四樓直墜至地面，救護人員獲報到場時人已經沒了生命跡象，對於再傳工安意外，高雄市長陳其邁指出，已請林欽榮副市長成立一個專責小組盤點所有的工地，也希望業主能夠負起責任，加強工地安全。

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近期建築工地工安事故頻傳，今日又傳出一名工人墜落身亡，高雄市長陳其邁在市政會議前受訪指出，副市長林欽榮有成立一個專責小組，全力的來加強工地的工安的問題，最近營造業大缺工，可能有一些趕工的問題，公共安全的這個部分還是必須持續加強。

陳其邁強調一方面除了請專責小組盤點所有的工地，尤其是有高掛作業的，一方面的勞檢處也全力的在稽查，相關的公安的講習跟整個業者的座談，都全力的來做，也希望業主能夠負起責任，加強工地的安全。

▲華王飯店拆除工地怪手不慎翻覆，工人從十四樓直墜至地面造成一死。（圖／高雄市勞工局提供）

高雄市政府也指出，針對華王飯店拆除工安事件，市府已經要求工務局立即要求該營造廠今晚必須將倒掛之拆除機懸吊拆置處理至安全定位，此件工安事件之工地為內閉式天井空間，與周邊道路無臨接，故鄰接道路包含五福路等皆可安全通行，目前已責成營造廠以及建管處人員在工地四週派員戒護，請市民安心。

而原將由副市長林欽榮召開的，與8大營建業公會研擬「高雄市加強建築工地安全實施方案（草案）」，將提前一個星期，於下週正式第二度召開會議，並其加以及早定案頒布實施，用以要求業主、營造業、與營造工人等，均應重視工安落實工地安全，除定期加強工安檢查以及重罰外，更須要發揮營造業的自律勞安運動。