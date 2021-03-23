花320億打造「超特別活屍」韓劇 首集18禁開紅盤！
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-23 19:46:05
斥資320億韓元（約台幣8.7億元）打造的奇幻古裝劇《朝鮮驅魔師》，找來甘宇成、張東潤、朴成勳、金桐俊、鄭惠成演出，他們為了守護朝鮮百姓挺身殺活屍，因首兩集將呈現「活屍大戰」，內容較血腥暴力，所以被列為19禁（台灣18禁）觀看限制。該劇昨（22日）首播，一開頭就祭出百人活屍大亂鬥，甘宇成飾演的太宗李芳遠率領軍隊和西方驅魔師的畫面相當震撼，首集就開出8.9％亮眼成績。
《朝鮮驅魔師》製作費高達320億韓元，時代背景設定在朝鮮太宗時期，故事講述利用人類欲望附身的「惡靈」流傳朝鮮，太宗李芳遠（甘宇成 飾）和王世子李祹（張東潤 飾）、嫡長子李禔（朴成勳 飾）將懷著各異的心思殺出血路。 近年韓國活屍電視劇、電影題材屢見不鮮，導演申景秀透露《朝鮮驅魔師》特別之處，劇中把可怕生命體稱作為「生屍」，類似一般所知的喪屍或吸血鬼，但又不太一樣，是人類被「惡靈」支配的狀態，有思想、會說話，故事也融入西方驅魔元素，加上編劇朴繼玉擅長翻玩歷史，相信和其他活屍劇有不同看點。 張東潤之前在古裝劇男扮女裝，觀眾驚覺他「比女人還美」；他這次在《朝鮮驅魔師》中力甩陰柔形象，飾演聰明又具英雄霸氣的「忠寧大君」王世子，加上透白細嫩的皮膚，被劇迷讚「果然很適合當王子」。《朝鮮驅魔師》每周一、二與韓國同日在friDay影音獨家跟播。