F-5戰機座椅更換 政院證實：國防部已核定7.8億元經費
記者劉育辰／台北報導
2021-03-23 18:20:14
F-5E戰機去年10月底飛官朱冠甍墜海失事後，國防部就提出6億元更新彈射座椅的規劃，行政院長蘇貞昌今（23）日在立法院答詢時表示，只要飛行員有需要，政府願意花的錢不只6億，且這筆錢已經核定，會立即換發彈射座椅。行政院政務委員兼發言人羅秉成也證實，國防部已經核定空軍更換彈射椅的經費，除了座椅本身外，還包括相關支援作業費，合計將達7億8千萬元。
昨日兩架空軍F-5E戰機發生疑似空中擦撞意外，導致飛官羅尚樺殉職、另一名飛官潘穎諄失蹤。其實F-5E戰機去年10月底飛官朱冠甍墜海失事後，國防部就提出一套6億元F-5系列戰機的彈射椅更換計畫，而這次羅尚樺的殉職，經檢察官相驗後，報告直指和彈射座椅有關。國民黨立委馬文君在今日立法院總質詢時，質疑政府編列10億「搶救果農」，但F-5戰機彈射座椅更新計畫，經費竟要募集到年底。蘇貞昌答詢時強調，昨天的事故是在座椅彈出時碰撞，還是在墜海時碰撞，都要等調查報告出爐後才能確定，但他也認同F-5系列戰機確實已經服役很久，事故後也已經全面停飛，未來會在適當的時間汰除。至於座椅更換，蘇貞昌則保證，只要飛行員有需要，政府願意花的錢不只6億，且這筆錢已經核定，會立即換發彈射座椅。羅秉成進一步證實，國防部已經核定空軍F-5系列戰機更換彈射椅的經費，除了座椅本身外，還包括相關支援作業費，合計將達7億8千萬元。