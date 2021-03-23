差15歲！美女童星牽手南宮珉　闖關職場「超有默契」

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不少演員都就讀相關科系、出道前接受專業訓練，但南宮珉與朴恩斌相較其他藝人，身分比較特殊，他們並非戲劇科班出身，但在韓國演藝界都是以會讀書的「學霸」聞名。南宮珉高中成績排名全校百名內，還進入資優輔導班，大學考上韓國中央大學機械工程系，不過在大二時，忽然對演藝工作產生興趣，跑去參加廣告甄選，因為沒有表演經驗鎩羽而歸，後來先從跑龍套的小角色演出、磨練演技，從臨演到配角、第三、第二男主角的「稱職綠葉」，到現在穩坐男一的寶座。知名童星出身的朴恩斌，5歲以廣告模特兒出道，6歲以經典韓劇《白夜3.98》展開演員之路，至今20多年，總計拍過近50部電視電影作品，也是不少女主角御用的童星。她2009年準備考大學時，未中斷演藝工作，甚至陸續接演歷史長劇，結果隔年2月進入韓國前五大名校「西江大學」主修心理系，輔修新聞放送，讓人見識到她會演戲又會讀書。南宮珉與朴恩斌連袂主演《愛的救援》，他們這次並非首次合作，兩人早在2013年就曾在古裝歷史劇《龜巖許浚》中搭檔過，當時他們都是第二男女配角，因此這次再度合作並不陌生，拍戲過程中默契十足，趣事頗多。《愛的救援》3月24日起，平日晚間8至10點在衛視中文台電視首播。