響應「拒毒新運動」 戴資穎在高市麥當勞各店宣導反毒
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-03-23 18:57:23
為強化毒品防制前端預防，高市府毒品防制局積極整合社區、校園、企業職場、宗教、商圈及多元族群等六大網絡建立防毒行動聯盟，強化宣導涵蓋面，推行「拒毒新運動」，廣邀企業加入「拒毒新運動」，和德昌股份有限公司-麥當勞授權發展商率先響應，上午由毒防局局長林瑩蓉率領同仁前往麥當勞五福二路分店，與麥當勞營運部資深協理陳孟秀、經理高秀惠及店長共同在大門口張貼反毒大使世界球后戴資穎的反毒宣導海報，四月一日會同步在全市40家麥當勞分店張貼。
林瑩蓉特別感謝和德昌股份有限公司-麥當勞授權發展商，發揮企業社會責任率先響應，希望提升大眾反毒意識，並拋磚引玉，號召企業共同加入「拒毒新運動」，一起做公益。林瑩蓉表示，麥當勞是大家熟悉且喜愛的品牌，非常感謝高雄市麥當勞各餐廳的支持，藉由張貼「拒毒新運動」的公益海報，傳達反毒訊息到每位市民，讓識毒、拒毒、防毒教育扎根，普及全民邁向健康無毒。 麥當勞營運部資深協理陳孟秀表示，麥當勞餐廳秉持「深耕在地 共榮共好」的精神，不但是社區的好朋友，也是親子活動及用餐的好選擇；提供餐廳場域張貼市府反毒海報，讓民眾更容易得知並瞭解相關資訊，並藉由響應反毒政策，促進社會朝健康快樂的方向發展，是一件很有意義的事。海報上有毒防局官網、臉書的QRCODE及24小時免費諮詢專線，毒防局也提醒市民朋友多安排健康休閒活動，建立良好親子關係，遠離毒品。若有任何相關問題，可撥打0800-770-885諮詢專線，或掃描QRCODE上網搜尋毒品防制局官網、臉書的相關訊息。