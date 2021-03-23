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中職／猿龍獅中職賽事　麥卡貝等退出轉播　

記者吳政紘/綜合報導

2021-03-23 19:22:42

▲台灣大賽象獅大戰創百萬收視。（圖／ElevenSports提供）
▲台灣大賽象獅大戰創百萬收視。（圖／ElevenSports提供）

ELEVENSports今天宣布，在Eleven體育家族所轉播之中華職棒樂天桃猿、統一獅及味全龍三隊主場轉播，將不再提供訊號給LINE TODAY、麥卡貝及Twitch等平台。

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ELEVENSports表示，今年ELEVEN總部著力於自營新媒體的發展及策略，在經過審慎評估後，很遺憾我們今年未能繼續和LINE TODAY、麥卡貝及Twitch合作。

十分感激LINE TODAY 、麥卡貝及TWITCH三家平台，在策略未定的情況下，先行支援平台播出並提供球迷們方便的收視管道。

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