金金併首例！富邦成功收購日盛金過半股權 但還要過這關
記者顏真真/台北報導
2021-03-23 19:34:12
富邦金控今（23）日宣布，公開收購日盛金控已達收購數量20億3099萬9369股，為日盛金已發行普通股股份總數53.84%，公開收購條件已成就，創下國內首樁「金金併」的里程碑，預計3月30日完成公開收購股權交割，也期盼在主管機關金管會核准之前提下盡速完成後續整併計畫。富邦金亦將於主管機關核准之前提下盡速完成整併計畫，期盼強化旗下銀行及證券業務規模，發揮營運綜效，共創股東、員工、產業的多贏局面。
為支應此案及後續合併案的價金490.4億元，富邦金也將發行普通股與特別股合計募集約新台幣500億元。相關增資計畫尚待董事會通過並取得主管機關核准，預計於下半年取得增資款項。富邦金董事長蔡明興表示，感謝日盛金股東的支持，成就國內「金金併」的首例！富邦金身為國內金融業領導企業，除了積極尋求企業持續成長壯大的契機，更著眼於國內金融產業長期發展，期盼促進產業整併，提升整體競爭力。主管機關自2018年起即積極推動金融業整併，富邦金這次以公平公開的方式成功公開收購日盛金控，不僅是富邦深耕60年的新里程碑，更是國內金融產業重要的一步。蔡明興指出，富邦金順利完成公開收購日盛金，將有助於富邦金強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，並可平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源，深化全方位金融服務平台，以提供客戶更優質多元的產品與服務，持續朝向「成為亞洲一流金融機構」之願景邁進。富邦金以每股新台幣13元公開收購日盛金在外流通的過半數股權，並於2月24日獲公平交易委員會決議通過不禁止結合。今日富邦金公告，公開收購股數達日盛金已發行普通股股份總數53.84%，公開收購條件即已成就。富邦金預計於3月30日完成公開收購股權交割，並期盼在主管機關核准之前提下盡速完成後續整併計畫。富邦金表示，本案收購達50.01%以上持股後，依據金融控股公司法第18條規範，規畫將以富邦金控為存續公司吸收合併日盛金，而後進行日盛證券及富邦證券的合併、日盛銀行及台北富邦銀行的合併等業務整併。富邦金後續將盡速向日盛金及其旗下公司徵提資料進行實地查核，以利完善整併計畫。整併之後，富邦金的證券、銀行業務的經濟規模與市場地位都將有顯著提升。在證券業務方面，日盛證券為歷史悠久的券商，客戶基礎穩固，整併後將可提升各項業務市場地位，並深化財富管理業務經營，進而提升對雙邊客戶服務之深度及廣度。在銀行業務方面，台北富邦銀行、日盛銀行整併後分行數將成為民營銀行之冠，且有助於均衡區域發展，可進一步提供客戶一步到位的金融服務，並強化中小企業客群業務。針對各界關心的員工權益，富邦金重申員工是公司最重要的資產，將保障員工工作權益，提供更寬廣多元的發揮舞台，期盼日盛員工共同參與富邦金未來成長。後續公司將依勞動基準法等相關法令規定，妥善照顧員工權益，並將建立多元員工溝通管道，加速企業文化融合，提供員工安定的工作環境。富邦金歷來曾有多次成功且平順的整併經驗，目前公司內許多高階主管、員工都是於不同整合階段加入的成員，富邦也期盼日盛員工加入富邦大家庭，共同參與公司未來成長。