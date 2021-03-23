無畏中國制裁　歐洲友台人士：繼續推動民主人權

（中央社記者林育立柏林23日專電）歐盟就新疆人權問題制裁中國官員後，中國以主權受損為由，制裁歐洲支持台灣的議員和組織。不過，這些遭制裁的友台人士表示將繼續推動民主和人權，不會因為中國制裁而讓步。
中國外交部22日以「嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息」為由，對歐洲的10人和4機構實施制裁，被制裁的相關人員和家屬將不得進入中國大陸、香港和澳門，也不能與中國進行商務往來。中國如此大規模制裁歐洲，在歐中關係上史無前例，也為雙邊關係蒙上陰影。制裁名單上名列第一的是歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）。這位出身德國綠黨的資深議員，長年來關心西藏、新疆的人權和力挺台灣，連署支持台灣參與國際組織的提案，並關切中國軍機跨越海峽中線升高緊張局勢。隨著中國近年對外愈來愈強勢，包瑞翰對中國的立場也轉趨強硬，因此成了中國政府的眼中釘。去年，他與西方各國議員成立「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），跨國協調對中政策立場，在新疆、香港和台灣議題上帶給中國不小壓力。在中國宣布制裁後，包瑞翰推文說，「中國領導人不讓我訪問中國大陸、香港或澳門，可是我還有台灣」。他並譴責中國領導人威脅歐洲不要批評中國殘酷侵犯人權，如此只會帶來反效果，等於「搬石頭砸自己的腳」。出身德國保守黨基民黨（CDU）的歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）是另一位被中國制裁的歐洲議會議員。與包瑞翰一樣，蓋勒曾聲援身繫獄中的維吾爾學者伊力哈木．土赫提（Ilham Tohti），挺台參與國際和關心台灣受到的軍事威脅。去年，蓋勒曾親自到機場迎接台灣捐贈給德國的口罩，並與法國、英國等歐洲13國的友台議員串連成立友台組織「福爾摩沙俱樂部」（The Formosa Club）。蓋勒推測，他在歐洲議會友台小組擔任主席是他被制裁的原因，未來歐洲與中國將更難對話。不過，他承諾會繼續支持人權和民主，不會因為中國的制裁而鬆手。由丹麥前總理、也是北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）成立的「民主聯盟」（Alliance of Democracies）也名列中國的制裁名單。這個以守護民主和阻止獨裁國家擴大勢力為宗旨的非政府組織，每年都會邀請各國政要和對抗獨裁的反對派領袖參加「哥本哈根民主高峰會」（CopenhagenDemocracy Summit）。2019年，吳釗燮曾以「台灣外交部長」頭銜與會，總統蔡英文去年也透過預錄影片的方式，在峰會上分享台灣抗疫和捍衛民主的經驗。拉斯穆森在中國制裁後推文表示，民主聯盟的工作是推動全世界的自由、民主和人權，「我們永遠不會對獨裁國家的霸凌讓步」。（編輯：周永捷）1100323