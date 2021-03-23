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賴清德參訪橘子集團　期許beanfun!成功推廣、普及化

記者林莞茜／綜合報導

2021-03-23 21:05:57｜2021-03-23 21:24:26

賴清德
▲副總統賴清德23日參訪Gamania橘子集團，與員工開心大合照。（圖／總統府提供）
副總統賴清德今（23）日下午參訪Gamania橘子集團，在觀看企業形象影片與聽取產品戰略簡報後，與劉柏園董事長及各部門主管進行意見交流，賴清德說他非常推崇橘子集團致力建構台灣數位媒體平台的精神，並期盼未來能發展屬於台灣的通訊軟體，不僅能在台灣普及，也能推廣到國際。此外，賴清德也現場體驗玩遊戲，讓他直呼好玩到「不想唸書」。
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▲副總統賴清德玩起橘子集團手遊，直呼「好玩到不想唸書」。（圖／總統府提供）
▲副總統賴清德玩起橘子集團手遊，直呼「好玩到不想唸書」。（圖／總統府提供）
賴清德抵達後，首先觀看橘子集團企業形象影片，聽取產品戰略總監陳冠宇簡報「遊戲橘子營運模式及未來發展願景」，隨後與集團創辦人暨董事長劉柏園及各部門主管進行意見交流。
賴清德致詞時表示，他很佩服劉柏園在短短25年間，從遊戲、支付、電子商務、數位經濟，一路發展到推廣「泛娛樂生態圈beanfun!」。他認為，劉是一個注重追求人生價值，並落實夢想的人，相信未來他一定可以實現目標。
▲副總統賴清德參訪Gamania橘子集團，與劉柏園董事長及各部門主管進行意見交流。（圖／總統府提供）
▲副總統賴清德參訪Gamania橘子集團，與劉柏園董事長及各部門主管進行意見交流。（圖／總統府提供）
 
談及國際間網路通訊軟體的使用，賴清德提到，儘管中研院及經濟部也有研發通訊軟體，但目前使用的人數並不普及，橘子集團倘能運用既有的遊戲會員數量，成功發展屬於台灣的通訊軟體，「未來beanfun!如果能成功推廣、普及化，這是一件相當值得期待的事」。
談及國際市場的發展，賴清德認為，橘子集團還有一項利器就是「遊戲」，如果能運用現有的遊戲資源，以不同的故事方式呈現遊戲，或者找當地人進行遊戲開發，一定可以將市場拓展到國際；此外，也可以將台灣推廣的經驗複製到國外，相信可以同時兼顧台灣與國際的市場。
隨後，賴清德在劉柏園陪同下聽取公司產品介紹、Demo展示、體驗遊戲操作，並參觀橘子集團公司內部環境，包括辦公區域、員工餐廳、健身房等。接著至橘子集團設立的「幼橘園」參訪，並與園內小朋友們進行互動遊戲，現場氣氛活潑溫馨。
▲副總統賴清德參訪幼橘園，與小朋友玩起互動遊戲，現場氣氛相當溫馨。（圖／總統府提供）
▲副總統賴清德參訪幼橘園，與小朋友玩起互動遊戲，現場氣氛相當溫馨。（圖／總統府提供）
▲副總統賴清德23日參訪Gamania橘子集團，在劉柏園董事長陪同下聽取產品介紹。（圖／總統府）
▲副總統賴清德23日參訪Gamania橘子集團，在劉柏園董事長陪同下聽取產品介紹。（圖／總統府）
▲副總統賴清德23日下午參訪Gamania橘子集團，推崇橘子集團致力建構台灣數位媒體平台的精神。（圖／總統府提供）
▲副總統賴清德23日下午參訪Gamania橘子集團，推崇橘子集團致力建構台灣數位媒體平台的精神。（圖／總統府提供）
 
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