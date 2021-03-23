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民團推香港人權及民主條款草案　陸委會：尊重

中央社

2021-03-23 22:48:43

邱太三
▲陸委會主委邱太三。（圖／記者呂炯昌攝）
（中央社記者賴言曦台北23日電）為因應香港情勢，民間團體今天推出「香港人權及民主條款」草案。陸委會晚間對此表示尊重，並提到港區國安法實施後，陸委會每季也向立法院提交相關報告，密切關注情勢發展。
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經濟民主連合等民間團體今天上午推出「香港人權及民主條款」草案，規範行政院應就港澳政經情勢提出年度評估報告與因應方案，強化援港機制，並要防堵中國大陸利用香港特殊地位對台灣擴張影響力。
大陸委員會晚間以書面形式，對於上述倡議應詢表示尊重，並指出針對中共及港府濫用惡法製造寒蟬效應，遂行政治目的的行徑，政府非常關切，並與國會、民間團體共同關注香港情勢，持續支持香港人爭取民主、自由。
陸委會表示，自香港移交以來，陸委會每年、每季均定期就香港的政治、經濟、社會文化及人權、對中關係、對外關係，及台港關係等各層面，提出情勢研析。港區國安法實施後，每季也向立法院提交「香港特殊地位檢討」暨「香港人道援助關懷行動專案執行情形」報告，密切關注相關情勢發展。
陸委會提到，政府除聲援港人自由民主，已採取諸多具體行動，包括成立「台港服務交流辦公室」，依據既有法律規範及公私協力方式，務實處理港人人道援助關懷事宜。同時也持續精進有關港人來台居留定居制度及法規，以因應香港實際情況，透過制度性的機制及力量，給予港人最實際的支持與協助。（編輯：邱國強）1100323
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