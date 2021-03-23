搜救失聯飛官新進展！軍方疑似尋獲失事殘骸、飛行頭盔
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-23 21:35:44
台東空軍志航基地2架F-5E戰機昨日下午墜海，導致機上1名飛行員不幸殉職，另1名失聯持續搜救中，軍方出動近300人在屏東山區與海岸線搜索，今（23）日清晨在九棚沙漠沙灘找到飛官的一隻皮鞋、救生衣及在南仁漁港岸邊發現少部分戰機殘骸以及一頂飛行頭盔，但無法確定是失蹤飛官潘穎諄或殉職羅尚樺的裝備。
失蹤飛行員潘穎諄失蹤，國防部聯合海巡署、空勤總隊搜救機與警消目前仍在執行搜救任務，共計出動近300人在屏東牡丹鄉和滿州鄉的山區、海岸線搜尋。在搜尋潘穎諄過程中，軍方也不斷發現機上裝備，包括昨晚尋獲的彈射座艙以及今日凌晨及清晨分別在九棚沙漠及南仁漁港尋獲一隻飛官皮鞋、救生衣及飛機殘骸；下午在南仁漁港南邊的石礫海岸發現不少戰機碎片和海綿，軍方已經打撈並送鑑定，此外也有台東民眾在旭海的南田海邊發現金屬片，空軍人員認為有可能是戰機殘骸，最長的有超過1米。而今天下午3時許，軍方也在南仁路的潮間帶發現一頂F-5E戰機飛行員的飛行頭盔。三軍聯訓基地少將指揮官張明德表示，飛行頭盔無法辨識是中尉羅尚樺或上尉潘穎諄所戴，初步判斷是潘穎諄使用的裝備，所有尋獲的殘骸及機體部件，都將送空軍做統一鑑定。