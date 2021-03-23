內幕／藻礁溝通一年無解 民進黨只能回到組織戰
記者胡宥心／台北報導
2021-03-23 21:59:02｜2021-03-23 22:04:55
環團推動的藻礁公投連署已過關，8月28日公投在即。對此，民進黨定調能源論述：「核四重啟不是選項」、「解決藻礁爭議時不與環保團體對立」。如何化解「燙手藻礁」？府方人士透露，他們從去年開始就在進行溝通，經濟部一度提出替代方案，要將港口往外海推進，減少大潭藻礁受影響範圍，但環團立場踩得很硬，堅持中油應該停工，只能說雙方溝通無交集。
民進黨的下一步，目前有兩條路徑，一是提公投對案反制；二是全力動員反對。但不論哪一條路，面對藻礁公投，最後都將回歸動員組織戰。據透露，總統府為了與環團溝通，展現極大誠意。去年6月，環團與總統蔡英文見面時提到藻礁議題，會後蔡英文要求執政團隊去「了解看看」，據轉述，6月9日、6月10日，府方代表二度與潘忠政見面，了解他們對於台灣中油第三座液化天然氣接收站（三接）的想法，「當時環團強烈主張停止三接開發案，除此之外沒有給出其他對案。」接著是6月17日農委會召開的公聽會，會後3天，6月20日府方接到潘忠政訊息告知將會付諸公民投票，後續環團開始一連串的藻礁公投連署，也都在總統府的掌握之中。儘管溝通一度受挫，但民進黨並未放棄。6、7、9月農委會陸續都有開公聽會，經濟部更提出要把港口再往外海推進的方案，同時要求中油重新評估可行性，進一步減少對藻礁的衝擊。「但潘忠政和環團的底線踩非常硬！」府方人士透露，環團的唯一堅持就是第三接收站停工，除此之外，沒有轉圜餘地，甚至連已經環評通過的大潭藻礁區域都要求開聽證會推翻，「什麼都不要，也不要替代方案。」一位銜命溝通的綠營黨內人士直言，「這樣根本沒交集！」最後潘忠政轉向訴諸公投，執政黨則只能繼續溝通論述。據透露，起初環團的連署書蒐集也不順利，到2021年1月中之前都拿不到6萬份，後來與國民黨合作後才衝破門檻，為了是否與國民黨合作，環團內部意見分歧，也是吵翻天。「你跟魔鬼合作後，還能是天使嗎？」黨內人士不諱言，民進黨執政後，政策納入很多環境議題，讓環團少了抗爭舞台，這次藻礁議題是他們等候已久的舞台，當然會用力批執政黨。至於是否對於藻礁公投提出民進黨自己的對案？府方人士表示，這還不明朗，但很明顯，未來在正面迎戰藻礁公投上，民進黨只有兩條路徑，一是提對案反制；第二是動員支持者反對藻礁公投案，兩者在技術上都不是難事，重點還是放在動員。黨內人士指出，國民黨現在的策略，是要把8月底的公投跟7月國民黨黨主席選舉綁在一起動員，創造出能量。民進黨也會開始積極因應，畢竟2022年的初選也快接近，藉此開始練兵、動員組織也很OK。至於305場的政策溝通說明會，黨內人士表示，這只是要讓民進黨支持者有出口，「國民黨打公投打那麼久，綠營支持者滿腔怒火，因此藉著說明會，讓他們有個宣洩出口。」同時也凝聚支持力，為2022年選戰熱身。