專訪／VERIVERY與金曲歌王「打勾勾」 見到蟲蟲全員逃跑
記者陳雅蘭/台北-首爾連線專訪
2021-03-24 09:00:00
由東憲、浩榮、慜撰、啓賢、延浩、勇勝、岡旻7人組成的韓團VERIVERY，本月發行單曲專輯《SERIES 'O' [ROUND 1 : HALL]》回歸樂壇，除了休養中的慜撰，其他6位成員抽空接受《NOWnews今日新聞》專訪，他們回憶去年10月二度向金曲歌王蕭敬騰提出邀約後，老蕭當晚在IG詢問「何時」，舉動震驚成員，期盼合作願望能成真。他們提到新歌《Get Away》，意外透露全員都怕蟲，只要有大型蟲出現，大家必定拔腿就跑。
VERIVERY曾於2019年來台，當年見到活動壓軸表演的蕭敬騰後「一見鍾情」，去年10月接受台灣媒體視訊聯訪，表示對蕭敬騰的愛不變，希望天王能與他們合作，未料當天老蕭在IG轉發限時動態，以「When」回應邀約。VERIVERY受訪表示知道蕭敬騰有發文，當下大家開心到不斷拍手，希望短時間內能美夢成真，笑喊：「我們一定會聯絡你的！」他們以「O」命名發行單曲專輯《SERIES 'O' [ROUND 1 : HALL]》，6位成員看到O就聯想到食物，披薩、洋蔥圈、魷魚圈瞬間閃過腦海；聊到主打歌《Get Away》，就笑說全員都怕蟲，若大家遇到體型較大的昆蟲，都會一起「Get Away（逃跑）」。因為疫情關係，VERIVERY多次以視訊、E-mail方式接受各國媒體訪問，他們表示因待在室內時間變多，練出不少「技能」。勇勝透露不擅料理，但為了生存只好下廚做飯，「這對我來說是預想之外的收穫」。延浩也表示，成員必須運動維持身材、喝大量高蛋白飲品，他也因此練出高超的「手搖技術」。隊長東憲則多了時間摸索體育用品，表示：「變得比較會調整器材了。」浩榮表示，因為待在家的時間變多，作息變得稍微正常，能早睡早起，「管理時間的能力有變好的感覺」。老么成員岡旻被爆料變的「很會打掃」，他開心回應：「我很努力、用心的在打掃，變得很厲害！」啓賢自嘲「閒置力」變長，反被其他成員吐槽「明明就差不多」。VERIVERY將於26日舉辦視訊通話簽售會，相關細節可至「RICHINING」臉書查詢，新作《SERIES 'O' [ROUND 1 : HALL]》已在台數位上架。
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