批藍噴政治口水消費戰機事故 綠營：為空軍打氣很難嗎？
新頭殼newtalk
2021-03-23 22:46:13
台東志航基地2架F-5E戰機22日發生擦撞墜海，造成飛官羅尚樺中尉殉職，潘穎諄中尉失蹤，國民黨文傳會副主委鄭照新今（23）日痛批執政黨動員側翼散發國防預算凍結資訊，試圖甩鍋。對此，民進黨發言人簡舒培表示，在全國都感到哀傷的時候，國民黨大噴政治口水，消費戰機意外事故，「一起為空軍打氣有很難嗎？」
簡舒培表示，對於昨天空軍F-5E戰機發生不幸意外，總統蔡英文主席已在第一時間下令搜救優先，現階段國軍仍全力搜救失聯的軍官，民進黨也表達全力支持國軍的態度，今天立法院朝野也對飛官墜機的事故進行默哀，展現全國一致支持國軍的團結氣氛。簡舒培說，不知為何國民黨文傳會副主委卻要在國人祈禱搜救消息時，刻意拍攝個人影片消費意外事故？民進黨不願也不想在這個時刻和國民黨進行政治攻防，但國民黨的言行不僅無助於搜救行動，更是在傷口上灑鹽，如此借題發揮的政治口水，相信社會大眾自有評斷。簡舒培強調，全國上下為不幸事故感到悲痛之際，國防部即刻宣布空軍除了戰備機外，全軍所有快、慢速訓練、演習機全數暫停，進行特檢。國民黨卻拍影片消費不幸，不禁讓人想要問江啟臣主席，在這全國都感到哀傷的時候，一起為空軍打氣有很難嗎？另外提醒國民黨，凍結國防預算是事實，但我們不想在這時候隨國民黨起舞，歡迎大家自行上網搜尋國民黨凍結國防預算。新聞來源為Newtalk 新頭殼