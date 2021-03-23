點名侯友宜不敢對核四表態 何博文籲：支持者投反對票
記者陳志仁／新北報導
2021-03-23 23:34:10
深耕基層不停歇，民進黨新北市黨部今（23）日晚間舉行新店、坪林、深坑、烏來、石碇五區聯絡處的成立暨黨務座談大會；針對重啟核四的公投確定成案，民進黨新北市黨部主委何博文則點名新北市長侯友宜，「身為父母官，卻不敢對核四表態」。
何博文語重心長的說，「重啟核四」一案對於新北市是很重要的議題，現在碰到連續假期，北海岸的交通就塞成一片，一旦發生核災，市民何去何從？基層這樣努力拼經濟，只要碰到核災就化為烏有，所以大家一定要全力阻擋！同時也點名侯友宜，「身為父母官，卻不敢對核四表態」，只敢砲轟中央放核廢料在新北市，而國民黨又要重啟核四，實在很矛盾。何博文指出，國民黨濫推公投案，而有些公投案已經完成連署，大家一定要站出來投下反對票！何博文解釋，當年萊牛是國民黨執政時開放進口，現在卻要公投反來豬，是為反對而反對；「我們在新北市也是在野黨，我們全力監督市長，但利民的政策絕對全力支持，政黨競爭很正常，但不該亂台灣！」民進黨新北市黨部評召陳建智表示，主委何博文上任後，就開始和他討論要如何與基層建立更強聯繫，現在除了建立區聯絡處，還成立更多的婦展會和青展會；先前中國宣布台灣鳳梨禁令，何博文就和他討論，最後市黨部馬上認購 1000箱，後來全台灣都跟進，讓鳳梨價格不跌反漲，相當感謝台灣人民團結一致，展現對農民支持！新北市議員陳永福認為，近日國民黨刻意操作多項的公投，原本評估認同這些議題的人民不超過一半，然而民眾常常因為人情的關係，而替國民黨籍的鄰里長簽了連署書，所以現在就是區聯絡處可以發揮的時刻，大家可以提供基層更多正確的資訊給基層；執委蘇高松表示，未來區聯絡處開始運作，期待大家共同努力，擴展基層對民進黨的信任與支持。 何博文和新店區主任王昌明、坪林區主任黃伍煌、深坑區主任高炳壯、烏來區主任楊凌志，及石碇區主任林忠信一起進行揭牌儀式，期盼區聯絡處成為鄉親們與黨部的橋樑，加強議題的溝通與宣達，大家正面迎戰八月的公投，以行動改變新北、守護台灣；此外，前立委陳朝龍也感謝支持者對他的疼惜，讓他能有機會為台灣服務，更祝福大家共同為台灣打拼。