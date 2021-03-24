基隆是怎樣的地方？在地人列「6優點」讚爆：純樸有人情

基隆位於台灣東北部，以深水谷灣之天然港灣著名，是台灣最北端的都市，由於氣候多雨，因此有「雨港」及「雨都」之稱。然而，有網友就在PTT發問「基隆到底是怎麼樣的地方？」釣出一名在地人發文回應，列出「6優點」狂讚。

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《PTT》

八卦板表示，看最近大家蠻常討論基隆，但是我南部人不懂，他並好奇提問「基隆到底是怎樣的地方阿？」同時透露，自己「看到之前新聞說原本連一間電影院都沒有，然後不要說百貨公司了，連家樂福都沒有？！那基隆人平常都上哪去？基隆到底適不適合住人阿，離台北真的很近嗎？看估狗地圖還是有一大段欸，這樣住習慣都市的人去基隆住會崩潰嗎？是不是基隆其實就是北部偏鄉漁村，就算有暖暖區也是被『真』暖暖南部霸主大高雄市屌打？」

問題一出，網友隨即議論紛紛「又擠又濕」、「台灣亞特蘭提斯，一年四季都是濕的地方」、「大學念海大，基本上除了暑假之外都在下雨」、「通車快的話其實半小時內就到台北了，但要住這裡就是除濕機必備」、「台北人搬到基隆的來回一下，基隆東西真的好吃，路邊隨便找都容易找到美食，重點又很便宜。缺點是真的沒啥地方好逛，下雨的部分我覺得還好，比台北多一點而已，上晚班開車走高速大概25分就到公司，如果是很宅、喜歡吃美食的人可能會住得比較開心」、「除濕機倒掉的水就是南部整年的降雨量」。

▲有網友在PTT提問「基隆到底是怎麼樣的地方？」釣出一名在地人列「6優點」回應。（圖／翻攝自PTT）

另也引來一位在地人回文，點出「6優點」大讚，1.「離台北近、工作機會多」：舉凡工作、補習、百貨公司買東西、念高中，通通都會往台北。2.「房價較低」：由於誤信空軍讒言，很晚才買房，幸好基隆當時一坪才16萬，讓我能怒買60坪含車位，也由於在台北工作機會多薪資又較高，可以輕鬆用1/4薪水繳房貸，拿台北薪水到基隆揮霍大概都是基隆人的日常。3.「常下雨，空氣清新」：我知道很多人怕下雨，但我們還真不知道停水怎麼寫。

以及4.「小吃海鮮選擇多」：如何買到便宜划算又新鮮的海鮮算是基隆人的必備技能，因為在台北工作同事最喜歡的就是來基隆找我，要我帶他們去吃海鮮。5.「山路海線秘境多」。6.「有鄉下的親切感」：因為就是小漁村，我們真的純樸又有人情味。文末，他更直言「不過說這麼多還是覺得基隆的優點我們基隆人自己知道就好，然後千萬不要冬天來基隆玩。」（編輯：許苡晴）