哪裡房價不增反減？他曝南部「這區」30年前跟30年後一樣

台灣房價普遍不低，除了雙北居高不下外，中南部近年也有上漲趨勢，相較於過去，各區房價幾乎都呈上漲狀態。不過，你有聽過台灣某些地方房價「不增反減」的嗎？近日就有一名網友透露，長輩說南部「這一區」房價，30年前跟30年後一樣，甚至更低！讓他超訝異，認為可能只適合「自住」。

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「有沒有哪個地方房價30年前跟30年後一樣的啊？」原PO在PTT

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板中表示，最近聽到一個長輩說，他住的地方「高雄林園區」，30年前買三房華夏200萬，30年後看實價賣也差不多200，甚至更低，長輩想一想，加上通膨這間房根本不值錢...他聽後整個嚇到，不禁直呼「竟然在台灣還有地方房價不增反減的」，並好奇詢問大家「台灣有多少地方像這樣啊？Ps：雖然長輩那間房子根本沒漲，但是591看高雄林園還是很多新建案，那是不是代表買那邊的都是自住剛性需求啊？」

▲網友在PTT透露，「高雄林園區」30年前買三房華夏200萬，30年後看實價賣也差不多200，甚至更低！掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，立刻掀起討論，大家紛紛留言「偏鄉一大堆吧！」「高雄很多地方都跟1990年時差不多」、「淡水啊，淡水不是2.30年前就一坪20幾萬了」、「金山、八里你參考看看」、「彰化竹塘，30年前買跟現在賣差不多價格」、「深坑？聽長輩抱怨過沒啥動 買了才發現不蓋捷運。前幾年已經脫手了」、「跟通膨一樣的話就是一樣錢啊」、「蘭嶼吧！」

另也釣出內行分析，直指「目前林園不動產最大的殺手還是交通困難...我在林園這樣賺一手，很好賺阿，但我幹麻不過去？阿就超遠啊...超懶...沒有快速道路，沒有車站，我過去要跟一大堆大卡車擠在一起，超痛苦，走省道又一堆紅綠燈，要超久，那同樣的情況也造成一堆手上有資金的投資者都不過去，所以林園為啥漲幅會那麼落後，就是這個道理。不過畢竟只要價差夠大，你小港區的投資客還是會跨過去炒，因此時間到了他還是會補漲...只是要排在很後面。林園未來有，不要說那個應該沒投資客會去搭的輕軌，有國道七號...國道七號下去就不一樣，我到林園可能救不用30分鐘，這樣好賺的話我當然就衝過去炒阿，so...國七只要蓋下去，就會大幅拉抬林園的位階」。（編輯：許苡晴）