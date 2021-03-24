國民黨調閱「疫苗採購」扯後腿？許淑華：想讓台灣買不到

行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中22日率先在台大醫院接種「全台第一針」英國牛津AZ武漢肺炎疫苗。而立法院衛環委員會同日再為成立「疫苗採購調閱小組」發生朝野衝突，國民黨召委陳玉珍上周臨時提案成立疫苗採購調閱小組並表決通過，遭民進黨團質疑程序瑕疵。對此，台北市議員許淑華23日在臉書Po文痛批， AZ疫苗已經在台開打，但國民黨卻不斷質疑疫苗採購黑箱，為了自己的政黨利益，毫無道理的阻礙防疫，簡直是在「扯台灣後腿！」

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許淑華指台灣的疫苗採購仍在「滾動式談判」中，並以「商業交易道理」比喻疫苗採購情況，她說：「如果一家公司賣給某A一個價格，賣給某B是另一個價格，但是某B洩漏了他的採購價，造成某A公司來抱怨買貴，然後要求要退差價，那請問，公司還要交貨給某B嗎？」而國民黨一直想要知道採購合約內容，許淑華直指國民黨「就是想讓台灣買不到疫苗！如果國民黨成立調查小組來窺探採購合約，然後洩漏出去，不就是想要讓台灣的疫苗採購破局嗎？」

對於國民黨指控疫情指揮中心以保密為由「凡事不可說」，許淑華反駁，台灣編列多少疫苗採購預算（115億）、每劑多少錢（700元）、首波疫苗有幾劑（11.7萬）、各階段施打對象是誰（包含宣導急性嚴重疾病且伴隨發燒，或急性感染的族群，應暫緩施打）、疫苗採購的動態進度等等，都有清楚交代，根本沒有黑箱問題，但國民黨現在堅持成立疫苗採購調閱小組，很可能讓疫苗採購談判破局。她斷言：「KMT無理取鬧地要成立調查小組肯定是另有所圖！」

許淑華最後表示：「全球都在瘋狂採購疫苗，我們也盡力為台灣爭取購買、讓國人施打。我呼籲大家，要相信政府為防疫所做的努力，大家都期待疫情可以快點解封，一切的考量和作為，都是為了要讓台灣儘早回復正常生活，請國民黨此刻真的不要再扯防疫後腿了。」陳玉珍則透過臉書反嗆：「某些民進黨人的叛國行為，日後必遭揭發，天理昭昭，我們等著看。」她直言，當世界各國搶打疫苗的同時，民進黨掌權的政府卻是連疫苗都買不到，這是政府無能，絕不是「絕對執政下的民進黨大內宣說中共打壓、國民黨扯後腿能夠脫罪的。」