林姿妙未簽署綠營反核四承諾書　另聲明守護宜蘭

（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）「核四商轉公投案」預計8月底投票。宜蘭綠營民代23日簽署「堅決反對核四啟封商轉及核廢料置放宜蘭」承諾書，並要求縣長林姿妙連署。

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對此，林姿妙並未連署，但另外簽署「守護宜蘭」聲明，堅決反對核廢料放在宜蘭，並強調核四啟封商轉是中央問題，若不安全的話宜蘭縣希望不要商轉。

核四商轉公投案預定在今年8月28日進行投票，公投案主文為「您是否同意核四啟封商轉發電」。

宜蘭縣籍立委陳歐珀與多名民進黨宜蘭縣縣議員23日在縣府大門前，共同簽署「堅決反對核四啟封商轉及核廢料置放宜蘭」承諾書，強調核四廠反應爐位於斷層破碎帶，宜蘭三面環山一面靠海地形封閉，如發生核災宜蘭人在聯外交通有限的情況恐無處可逃，且核四是1980年代規劃、於1990年代動工，設計規劃和現在技術已有極大落差，施工品質更讓人擔憂。

陳歐珀表示，核四廠的位置就在宜蘭的「額頭」上，也就是新北市貢寮區，台電評估的核廢料最終處置場也很有可能在宜蘭的「腳上」也就是大南澳地區，在核能安全沒有被保證的前提下，對宜蘭人來說非常不公，呼籲宜蘭民眾堅持反對核四重啟。

民進黨宜蘭黨團總召陳俊宇質疑，如果核四廠發生核災，宜蘭縣民都要大撤退，「但試問縣民可以撤退到哪？」林姿妙常喊「拚出宜蘭好生活」，若縣民沒有安全的生活環境，一切都是謊話，今天把承諾書送到縣府，希望林姿妙共同簽署支持。

對此，林姿妙雖沒簽署，但另簽一份聲明表示「宜蘭好山好水，守護宜蘭環境是我們不容退讓的底線，宜蘭縣政府與民眾站在一起，禁止核廢料放在宜蘭」，反對核廢料放在宜蘭的立場。（編輯：李錫璋）1100323