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長榮海運貨櫃輪傳擱淺！蘇伊士運河雙向受堵

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-24 09:27:22｜2021-03-24 11:00:29

長榮/蘇伊士運河
▲美國貨櫃的船員在蘇伊士運河上拍下長榮海運貨櫃輪擱淺在河道上的照片。（圖／翻攝自Twitter/Instagram@fallenhearts17）
一艘隸屬於長榮海運的貨櫃輪傳出23日在蘇伊士運河上，疑似因為轉彎時擱淺，造成河道雙向交通受阻，埃及當局已經派遣拖船、大型機械協助長榮貨櫃輪脫困。
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外媒報導指，這艘由台灣長榮海運的貨船「Ever Given」在巴拿馬註冊，早前從台北出發途經馬來西亞，預計在3月31日，抵達荷蘭阿姆斯特丹。然而，船隻追蹤網站「VesselFinder」顯示，貨櫃輪在23日擱淺在蘇伊士運河，導致運河雙向交通封鎖了幾個小時。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲數據研究員在推特上貼出長榮貨櫃輪在運河上擱淺的觀測數據。（圖／翻攝自Twitter）
▲（圖／翻攝自VesselFinder）
▲長榮海運的貨櫃輪「Ever Given」23日傳出擱淺在蘇伊士運河上。（圖／翻攝自VesselFinder）
▲（圖／翻攝自VesselFinder）
▲受到長榮貨櫃輪擱淺的影響，蘇伊士運河兩端有大批的船隻滯留。（圖／翻攝自VesselFinder）
另一艘登記於美國的貨船Maersk Denver號，在河面上拍下擱淺的Ever Given，並指出，埃及當局派出了拖船以及挖土機協助Ever Given脫困。Maersk Denver號的船員柯納（Julianne Cona）在Instagram寫道「希望不會花費太多時間，但看起來船隻被卡的死死的。他們（埃及）之前派出了拖船試圖拉起來，但現在有一輛小挖土機在船頭附近工作。」
柯納還補充道，Ever Give擱淺時，後面的船隻緊急停下，差點與Maersk Denver號相撞，讓她驚呼「真是刺激的一天。」
外媒報導指，蘇伊士運河是世界上最忙碌的水道之一，但受到去年新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，收入下降3%至56.1億美元，埃及總統阿卜杜勒-法塔赫・塞西 （Abdel Fattah Al-Sisi）先前宣布要整修這條擁有數百年歷史的運河。
▲（圖／翻攝自Instagram@fallenhearts17）
▲Maersk Denver號的船員拍下卡在河道上的Ever Given（圖／翻攝自Instagram@fallenhearts17）
 
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