長榮海運貨櫃輪傳擱淺！蘇伊士運河雙向受堵
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-24 09:27:22｜2021-03-24 11:00:29
一艘隸屬於長榮海運的貨櫃輪傳出23日在蘇伊士運河上，疑似因為轉彎時擱淺，造成河道雙向交通受阻，埃及當局已經派遣拖船、大型機械協助長榮貨櫃輪脫困。
外媒報導指，這艘由台灣長榮海運的貨船「Ever Given」在巴拿馬註冊，早前從台北出發途經馬來西亞，預計在3月31日，抵達荷蘭阿姆斯特丹。然而，船隻追蹤網站「VesselFinder」顯示，貨櫃輪在23日擱淺在蘇伊士運河，導致運河雙向交通封鎖了幾個小時。另一艘登記於美國的貨船Maersk Denver號，在河面上拍下擱淺的Ever Given，並指出，埃及當局派出了拖船以及挖土機協助Ever Given脫困。Maersk Denver號的船員柯納（Julianne Cona）在Instagram寫道「希望不會花費太多時間，但看起來船隻被卡的死死的。他們（埃及）之前派出了拖船試圖拉起來，但現在有一輛小挖土機在船頭附近工作。」柯納還補充道，Ever Give擱淺時，後面的船隻緊急停下，差點與Maersk Denver號相撞，讓她驚呼「真是刺激的一天。」外媒報導指，蘇伊士運河是世界上最忙碌的水道之一，但受到去年新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，收入下降3%至56.1億美元，埃及總統阿卜杜勒-法塔赫・塞西 （Abdel Fattah Al-Sisi）先前宣布要整修這條擁有數百年歷史的運河。