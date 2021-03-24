台股早盤跌逾200點 台積電遭利空襲擊一度跌23元
記者許家禎/台北報導
2021-03-24 09:45:59
歐洲第三波疫情告急、美股昨（23）日下挫超過300點，台北股市今（24）日開盤跌182.63點，加權股價指數以15994.96點開出，隨後跌超過200點，下殺到15967點，萬六一度失守，隨後又拉回。而英特爾宣布要興建兩座晶圓廠，外界解讀為較勁台積電，使台積電今日股價綠油油，早盤一度跌3.8%以上，來到571元。
美股道瓊指數23日下跌308.05點，或0.94%，收32,423.15點；標普500指數下跌30.07點，或0.76%，收3,910.52點；那斯達克指數下跌149.84點，或1.12%，收13,227.70點；費城半導體指數下跌83.34點，或2.71%，收2,994.21點。台北股市今日開盤跌182.63點，加權股價指數以15994.96點開出，隨後跌超過200點，下殺到15967點，萬六一度失守，但所幸隨後又拉回。外界關注英特爾宣布斥資200億美元在美國亞利桑那州新建兩座晶圓廠，並設立代工服務，市場解讀這是較勁台積電，使台積電ADR跌近2%，收114.89美元。而台積電今日以571元開出，早盤重挫23元，創2個多月新低。其他，聯電跌1%以上，來到47.9元。世界先進跌2.7%，來到105.5元。而市場傳出，聯發科年底將推出新款高階5G手機晶片，早盤漲2.5%，來到892元。鴻海日前有外資喊到目標價168元，今日持續強勁，來到132元。至於群創與友達則漲1%。