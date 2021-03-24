陳時中坦言疫苗買貴 藍委：無法接受監督才抗拒調閲？
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-24 10:18:37｜2021-03-24 10:44:19
立院衛環委員會因為國民黨成立疫苗採購調閱小組，藍綠攻防持續延燒，日前流行疫情指揮中心指揮官陳時中上節目受訪時坦言，「假如我們一定比別人貴，你現在反悔也來不及了」，被指間接證明疫苗確實買貴﹔對此，國民黨立委李貴敏在臉書PO文質疑，這份合約難不成真是簽得喪權辱國？所以無法面對各方質疑與監督，才會全力抗拒調閲？
國民黨、民眾黨立委18日提出臨時提案第9案，希望衛環委員會成立疫苗採購調閱專案小組，原本藍綠雙方打成平手，最終由主席陳玉珍投下贊成票後通過，卻也引發藍綠對抗，今（24）晨六點，國民黨委員們更齊聚在衛環委員會外面守候，要求衛福部同意成立「疫苗採購調閱小組」。昨晚立委李貴敏在臉書發文表示，陳時中22日在政論節目談及疫苗價格買得比別人貴，但是合約也簽了，現在看價錢對整個事情並無幫助，「現在反悔也來不及」等談話，真讓人膽戰心驚，也担憂這份合約難不成真是簽得喪權辱國？所以無法面對各方質疑與監督，才會全力抗拒調閲？果真如此，只怕蘇揆團隊處理疫苗採購真大有問題！李貴敏直言，如今，合約既已簽訂，其實成立調閱小組，不失為解決之道，以釐清民間的疑慮，並避免行政團隊日後重蹈覆轍。
李貴敏也說，至於疫苗合約保密問題，就是因為涉及秘密，所以立法院先前才開秘密會議。陳時中或行政團隊不該預設立場，迴避國會和體制監督，甚麼都推到有洩密的可能。
李貴敏強調，事實上，黑箱作業對解決問題絶對無濟於事！