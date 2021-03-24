陳時中坦言疫苗買貴　藍委：無法接受監督才抗拒調閲？

假如我們一定比別人貴，你現在反悔也來不及了

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如今，合約既已簽訂，其實成立調閱小組，不失為解決之道，以釐清民間的疑慮，並避免行政團隊日後重蹈覆轍。

李貴敏也說，至於疫苗合約保密問題，就是因為涉及秘密，所以立法院先前才開秘密會議。陳時中或行政團隊不該預設立場，迴避國會和體制監督，甚麼都推到有洩密的可能。

李貴敏強調，事實上，黑箱作業對解決問題絶對無濟於事！