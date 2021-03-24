桃竹苗解渴？水利署凌晨緊急人工增雨
記者張志康/綜合報導
2021-03-24 10:14:46
久旱不雨的桃竹苗地區，從昨日開始降雨，石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、天輪壩、谷關壩等水庫，自昨日傍晚開始準備人工增雨，並於今（24）日凌晨零時20分，開始燃放增雨焰劑。
除桃竹苗地區外，水利署表示，南部地區的仁義潭、曾文及甲仙堰也配合雲層到來的時間，在昨日23時也完成準備作業，也在今日3時進行增雨作業。此外，今日8時由國家中山科學研究院於石門、寶二集水區進行高空焰彈增雨作業，以提高降雨效率。水利署說明，人工增雨作業團隊持續留意每一波可能的降雨系統，繼春節前後兩波降雨系統影響台灣之後，今晚起鋒面及東北季風增強影響相對明顯，另增雨作業小組視雲系移動與發展實況，不分晝夜地透過增雨作為，期盼多留住些雨量於集水區，以舒緩水庫乾旱之急。根據水利署水庫水情資訊顯示，石門水庫水位227.22公尺，蓄水率40.22%、寶山第二水庫水位119.46公尺，蓄水率8.85%、永和山水庫水位56.73公尺，蓄水率8.29%、明德水庫水位48.16公尺，蓄水率9.8%、鯉魚潭水庫水位260.87公尺，蓄水率11.68%。相較之下，有微幅上升，但實際能帶來多少效益，還有待觀察。